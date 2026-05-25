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Dépor

Juan Carlos Escotet quiere más: "El año que viene, a Europa"

El presidente del Deportivo felicitó a sus jugadores: "Tenéis que ser conscientes de que esta ciudad nunca os va a olvidar"

Jorge Lema
Jorge Lema
25/05/2026 19:11
Juan Carlos Escotet, durante la visita de la plantilla del Deportivo al Espacio Avenida de ABANCA
Juan Carlos Escotet, durante la visita de la plantilla del Deportivo al Espacio Avenida de ABANCA
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La figura de Juan Carlos Escotet ha estado muy presente en el tramo final de temporada del Deportivo. El presidente del club blanquiazul se desplazó a Burgos, Huesca, Cádiz o Valladolid para ver de primera mano el ascenso del equipo blanquiazul. Este lunes, después de participar también en los actos de la Fan Zone de madrugada, recibió a la plantilla blanquiazul en el Espacio Avenida de Abanca con un mensaje claro: "El año que viene, a Europa".

El máximo mandatario deportivista no pudo evitar reconocer cierta envidia sana por lo que viven ahora mismo los jugadores del Dépor. "Después de lo que he vivido en estas últimas 24 horas, seguramente, si me lo pensara mejor y estuviera empezando de cero, sería futbolista".

La plantilla blanquiazul visitó este lunes el Espacio Avenida y el museo MEGA en A Grela

Galería | La visita del Deportivo a Abanca y a Estrella Galicia, en imágenes

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Escotet felicitó a toda la plantilla y le puso los próximos retos. "Ver a la ciudad volcada de la forma en que la vi ayer... sois parte de la historia de la ciudad. Tenéis que ser conscientes de que esta ciudad nunca os va a olvidar. Hay que ir a por los 80 puntos, porque tengo la corazonada de que el Racing de Santander va a pinchar y seremos campeones de Liga".

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