Fervor deportivista en María Pita

Jugadores y staff en uno de los balcones del Ayuntamiento en la celebración en María Pita Quintana

Como hace apenas dos años, María Pita volvió a acoger una tarde llena de sonrisas protagonizadas por el deportivismo. Según datos ofrecidos por el Concello de A Coruña, alrededor de 15.000 seguidores recibieron a sus ídolos para continuar una fiesta que empezó el domingo, después de que el colegiado pitase el final en el encuentro ante el Valladolid. El festejo se desató en Pucela, se trasladó a la Fan Zone habilitada en la explanada de Riazor, alargada hasta la madrugada del domingo. Este lunes siguió en una plaza de María Pita llena. En la cita no faltaron los más pequeños, esos que probablemente todavía no entiendan la grandeza de la hazaña lograda por el Deportivo. Tampoco los mayores, los que han pasado de celebrar una Liga y de ver cómo el equipo jugaba en Champions a sufrir por ver al Deportivo atrapado en el barro de Primera Federación. Pero eso ya es historia. Y como ya han enunciado muchos, el conjunto herculino ya está donde se merece, en la máxima categoría del fútbol español, con una celebración a la altura.

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Con la plaza teñida de blanquiazul. La gente necesitaba más bien poco para venirse arriba. Como una cerilla que prende con una mínima chispa. Ese aliciente fue la llegada del autobús. Al ritmo de “El mambo” de Kiko Rivera, canción tan sonada en el ascenso a Segunda División, bajaron los jugadores y el cuerpo técnico del club para realizar un pasamanos con Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, y Manuel Álvarez, concejal de Deportes. A continuación, todos ellos pasaron al salón de sesiones, donde intervino la alcaldesa de la ciudad herculina: “Xa estamos aquí, voltamos á categoría da que nunca debimos abandonar. E fixémolo xuntos, equipo e afección, da man sempre, en Primeira, Segunda ou Terceira”.

Tras ella, tomó la palabra el capitán del combinado blanquiazul, Diego Villares, que agradeció a Inés Rey el recibimiento y reconoció que es un orgullo para todos poder celebrar con todos los coruñeses. Una gratitud que Antonio Hidalgo extendió también a Juan Carlos Escotet, resto de la directiva, staff y a su plantilla. Por último, el presidente de la entidad herculina lanzó un mensaje de responsabilidad compartida: “El Deportivo y A Coruña han demostrado históricamente que cuando trabajan juntos son capaces de construir proyectos transformadores y de generar una ilusión colectiva”. Tras los discursos, dejaron sellado el día con una foto de familia.

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A los balcones

De las palabras más serias se pasó a la acción. Con la periodista Leticia Chas como conductora, futbolistas, cuerpo técnico, Inés Rey y Juan Carlos Escotet ocuparon tres balcones, donde los jugadores dieron rienda suelta a su alegría, esa que todavía motivaba más a los aficionados allí presentes. Bufandas al aire y el “Stamp on the ground” sonando para terminar de acrecentar el ánimo de la gente.

La primera en tomar la palabra, aunque de forma escueta, fue Inés Rey: “Deportivistas, estamos de volta. Un Dépor de Primeira, para unha cidade de Primeira”. De igual forma, Juan Carlos Escotet prefirió dejarles los focos a los futbolistas: “Deportivismo, hoy no me toca a mí, los protagonistas son ellos, el equipo. Gracias por vuestro incondicional apoyo en los momentos más difíciles. Hoy es un día del equipo y de la ciudad. ¡Gracias y Forza Dépor!” A la afición le bastaron esas palabras para arrancarse: “¡Que bote, que bote, que bote Escotet!". Y el presidente, rendido a su gente, cumplió.

Todo estalló cuando Leticia Chas presentó a Antonio Hidalgo. En María Pita estalló el grito de guerra: “¡Bum, bum, bum, bum!”. El técnico agradeció el apoyo de la afición y, cómo no podía ser de otra forma, cerró su pequeño discurso pidiendo que continuase el cántico: “Coruñeses, deportivistas, gritad conmigo… ¡Estamos de vuelta! ¡Bum, bum, bum, bum!”.

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Palabras de los jugadores

Villares: “Boas tardes, deportivistas. Estamos de volta. ¡O puto Dépor está de volta! Simplemente agradecer todo o apoio que recibimos no día a día, non so este anos. Foron anos difíciles, a xente que os vivimos sabemos todo o que hai detrás. Non nos fallastes ningún dia e eso é de agradecer. ¡Moitas grazas e Forza Dépor! Ahora os voy a pasar con un veterano de mil batallas”.

Escudero: “Buenas tardes. Lo primero quería daros las gracias por el año tan bonito que hemos vivido, a la vez durísimo. Hemos trabajado como animales y habéis trabajado como animales. Quiero dar las gracias a los compañeros que vienen de comer mierda y nos han enseñado el sentimiento que genera jugar en el Deportivo de La Coruña. Ahora es momento de celebrar, dejar atrás esos años tan duros y tan pesados para este equipo. Toca disfrutarlo. ¡Forza Dépor!”

Mario Soriano: “Buenas tardes a todos. Muchas gracias por todo el apoyo, siempre viajáis a todos los lados, siempre hay gente en todos los estadios. Sin vosotros no hubiera sucedido todo esto. Hemos hecho historia, hemos vuelto, ahora hay que pasarlo bien. ¡Esto es una locura!”.

Quagliata: “No tengo muchas palabras, gracias a todos por el apoyo. Me encanta pelear por este escudo. ¡Forza Dépor!”.

Mella: “Estos se ponen muy melancólicos todos. Yo voy a repetir lo que dije hace dos años. ¡Somos el puto Dépor hermano!”.

José Ángel: “Ya estamos aquí otra vez. Hace poco que visitamos este lugar y le hemos cogido cariño. Gracias a todos de corazón por el apoyo incondicional que siempre recibimos. Voy a ser muy breve... ¡Forza Dépor!”

Ximo Navarro: “Daros las gracias por el apoyo que nos dais siempre, sois increíbles, nos hacéis siempre dar un poco más. Después de años difíciles hemos conseguido volver a Primera y ahora hay que disfrutarlo y defenderlo a muerte”.

Noubi: “Muchas gracias por lo que habéis hecho, sin vosotros no seria posible. Hemos hecho una temporada de puta madre y la siguiente va a ser de puta madre también”.

Eddahchouri: “Deportivistas, muchas gracias por el apoyo todo el año, a mis compañeros, a toda la gente del club, de fuera del club, muchas gracias. ¡Vamos a Primera División, vamos!”.

Ferllo: “Es un placer estar aquí con vosotros. Solo llevo cinco meses aquí, pero han sido los más bonitos de mi carrera deportiva, superan todo lo demás. No nací deportivista, pero moriré deportivista. Quiero a toda la plaza botando conmigo… ¡A primera, oe! Os paso al rey de las rimas, Adrià Altimira”.

Altimira: “Afición, qué decir. Llevamos aquí cinco meses y me habéis hecho sentir como en casa. Venir aquí es lo mejor que he hecho a día de hoy, no me arrepiento de nada. Este año ha sido impresionante. No sois conscientes de lo que se va a venir, vais a disfrutar muchísimo más. ¡Forza Dépor!”.

Yeremay: “Voy a ser breve porque estas cosas me ponen muy nervioso y estos cabrones me ponen aún más nervioso. Muchas gracias por el apoyo, por los años que estuvimos en el barro. Os lo merecéis. A mí me pone muy feliz ver a tanta gente celebrar otro ascenso del Dépor”.

Bil Nsongo: “Bueno, bueno, bueno… Muchas gracias a mis compañeros, staff técnico, afición, Galicia, A Coruña… ¡Forza Dépor!”.

Mulattieri: “Hola a todos. Para mí es increíble esta afición. Gracias por estar aquí, por impulsarnos todo el año. Este ascenso es para vosotros. ¡Forza Dépor!”.

Loureiro: “Boas tardes xente. Ver as caras de felicidade desde aquí arriba é unha sensación espectacular, esta imaxe non a vou olvidar no resto da miña vida. Gracias por acompañarnos, animarnos e empuxarnos como ningunha outra afición. ¡Viva A Coruña, viva Galicia e Forza Dépor!”.

Luismi: “Daros las gracias por este año tan bonito. Sé que habéis sufrido mucho en el pasado, pero eso ya es pasado. Sois de Primera División, somos de Primera División, así que… ¡Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, Dépor!”.

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Stoichkov: “Lo primero es daros las gracias por acogerme tan bien, por este año. Ha sido un año increíble y solo con ver la cara de felicidad de los chiquillos, para nosotros es un premio muy grande”.

Noé: “Lo único que quería decir es que, como canterano, es un privilegio poder estar aquí, ver María Pita llena de gente… Esto va por el Dépor, por la cantera, por A Coruña. Forza Dépor!”.

Samu: “Muchas gracias afición, esto es para vosotros, siuuuuuu (emulando a Cristiano Ronaldo)”.

Eric Puerto: “Muchas gracias todos por el apoyo, sois increíbles. El Dépor ha vuelto a donde se merecía, ojalá poder llegar muchísimo más lejos. ¡Forza Dépor!”.

Patiño: “Hola a todos. Quería decir que el otro día, cuando jugamos en Huesca, cometí un fallo muy grande, pero ayer ganamos y ¡somos de Primera!”.

La gente se entregó a sus ídolos y ellos se entregaron a la afición, esa que no falló en ningún momento y que se merecía celebrar en un día lleno de felicidad, de sonrisas y de mucha, mucha ilusión. Para rematar, como si de justicia poética se tratase, como si el destino quisiese cerrar el círculo, A Coruña despidió la tarde con una tormenta que descargó relámpagos, truenos y mucha lluvia. Cosa de meigas. O eso dicen.