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Dépor

Euforia en la multitudinaria espera de la llegada del Dépor: "Vamos a volver a Europa"

Los seguidores presentes de madrugada en la Fan Zone entonan el "Coruña entera se va de borrachera"

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/05/2026 03:33
Ambiente en la Fan Zone de Riazor a las tres de la madrugada
Ambiente en la Fan Zone de Riazor a las tres de la madrugada
G. P.
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Aún no han vuelto y ya quieren la reconquista de Europa. A las tres en punto de la madrugada y mientras se anunciaba que los héroes del ascenso del Dépor estaban en la provincia, el animador de la fiesta Sergio Tomé dijo: “Vamos a volver a Europa”.

Levantó a una multitud expectante y entera que respondió que sí al ritmo del ‘Bella Ciao’ y el ‘Coruña entera se va de borrachera’. “Estamos esperando a Antonio… ¡Hidalgo!”, continuó la arenga.

Estaba guionizada para las 2.30 horas de la mañana la llegada de los jugadores del Dépor a la explanada de Riazor, pero cuestiones de la carretera y una parada a reponer fuerzas en La Bañeza provocó que la explosión de euforia se hizo esperar de más. Para abrir boca, mientras se esperaba la llegada de los héroes, la animación pidió una ovación para el arquitecto de la plantilla, Fernando Soriano.

“¿Sabéis quién fichó a Noubi, Quagliata y Álvaro Ferllo?”, preguntó el speaker Sergio Tomé antes de hacer el homenaje al director deportivo del equipo, ovacionado cual Nsongo. Fue la primera de las muchas ovaciones que se esperaban pasadas las dos de la madrugada y con miles de personas sedientas de redención.

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