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Dépor

Esta es la agenda del Dépor para celebrar el ascenso: la guinda será María Pita

Después de una fiesta que se prolongó toda la madrugada, la plantilla sigue la hoja de ruta de festejos por el regreso a Primera

Jorge Lema
Jorge Lema
25/05/2026 05:53
La estatua de María Pita vestida de blanquiazul
La estatua de María Pita vestida de blanquiazul
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Después de celebrar el ascenso por todo lo alto hasta altas horas de la madrugada, la plantilla del Deportivo seguirá este lunes con los festejos. Una hora de ruta que incluye tres paradas, incluida la guinda de la recepción en María Pita.

La primera parada será en el Espacio Avenida de ABANCA, a partir de las 13.00 horas. Poco después será el turno para Estrella Galicia, que recibirá al equipo en las instalaciones de su Museo en A Grela (14.15 horas).

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La más esperada, en todo caso, será por la tarde. A las 19:00 horas está prevista la recepción institucional en el Concello y la salida de los jugadores al balcón para saludar a los aficionados que se acerquen a la plaza de María Pita.

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