Esta es la agenda del Dépor para celebrar el ascenso: la guinda será María Pita

La estatua de María Pita vestida de blanquiazul QUINTANA

Después de celebrar el ascenso por todo lo alto hasta altas horas de la madrugada, la plantilla del Deportivo seguirá este lunes con los festejos. Una hora de ruta que incluye tres paradas, incluida la guinda de la recepción en María Pita.

La primera parada será en el Espacio Avenida de ABANCA, a partir de las 13.00 horas. Poco después será el turno para Estrella Galicia, que recibirá al equipo en las instalaciones de su Museo en A Grela (14.15 horas).

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La más esperada, en todo caso, será por la tarde. A las 19:00 horas está prevista la recepción institucional en el Concello y la salida de los jugadores al balcón para saludar a los aficionados que se acerquen a la plaza de María Pita.