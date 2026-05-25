En vídeo | Todas las reacciones de los jugadores del Deportivo tras el ascenso

Los jugadores del Deportivo celebraron el ascenso sobre el campo con la afición, pero no se quedaron cortos festejando en las tripas del estadio José Zorrilla. Estas fueron las reacciones de los futbolistas que pasaron por una zona mixta especial, llena de alegría.

Escudero

Sergio Escudero vivió un partido especial. El vallisoletano regresaba a su casa para ascender a Primera, algo que ya había conseguido hacía justo dos años en el mismo lugar. "Llevamos mucho tiempo trabajando y sufriendo. Estoy muy contento por todos", explicaba el lateral izquierdo.

Mella

"Estoy, que no es poco", decía un David Mella que había sufrido muchísimo durante el partido al tener que verlo desde la grada. "Casi me tiro abajo. Menos mal que metieron dos prontito", apuntaba el canterano.

Ferllo

"Estamos con muchas ganas de celebrarlo. Va a haber una sorpresa subidita de tono", adelantaba Álvaro Ferllo, sin camiseta y con gafas de sol, un look particular que quizá será solo el preludio del espectáculo que tiene preparado 'TRS'.

Loureiro

Miguel Loureiro, interrumpido por Yeremay, explicó que el apoyo de la afición fue determinante: "Sufrimos, disfrutamos tamén e como nos apoiou a xente durante todo o partido foi a hostia. Xogamos na casa".

Soriano

Muy emocionado, Mario Soriano reconoció que lo había "pasado muy mal" porque con el Deportivo había "perdido dos ascensos a Segunda". "Ha sido un partido muy duro, pero hemos ganado", explicó.