El primer desafío del Dépor a los grandes llega en Estrella Galicia: "No tienen nada que hacer"

Caras de sueño, hambre y sed. El primero de los problemas no tiene demasiada solución cuando uno ni siquiera ha dormido, pero por las dos segundas nadie tiene que preocuparse cuando visita las instalaciones de Estrella Galicia. Tampoco los jugadores del Deportivo, que en su segunda parada protocolaria del lunes para celebrar el ascenso visitaron el museo MEGA para recibir las felicitaciones de uno de los patrocinadores principales del club blanquiazul.

José Cabanas, CMO de Hijos de Rivera, ejerció como maestro de ceremonias, acompañando al equipo coruñés en un nuevo peldaño hacia el cielo. “Llevo compartiendo sentimiento y con el corazón en un puño los dos últimos años. Hace siete nos quedamos a un pasito de subir, luego llegó nuestra pandemia particular en Primera RFEF y ahora, ocho años después, yo acabé llorando en la grada. Tuve que ahogar las lágrimas en cerveza. Imagino que alguno de vosotros también lo hizo. Retornar a Primera el año que viene y ver a los grandes pasar por aquí, que será todo un reto vencerlos…”. “No tienen nada que hacer”, interrumpió Diego Villares.

El capitán blanquiazul fue el elegido para representar a un grupo al que el cansancio le podía más que la euforia. “Alguno tuvo su show particular…”, añadió el centrocampista de Vilalba, “llegamos bastante tarde, pero se aprovechó. De la Fan Zone no tengo mucho que decir, yo me quedo atrás y hay gente a la que se le da mejor”.

Galería | Todas las imágenes de la celebración de la plantilla del Deportivo en la Fan Zone de Riazor Más información

Tenía un nombre en mente, claro. Y no era otro que el de David Mella. El canterano robó el show en la Fan Zone y volvió a reclamar los focos en las instalaciones de Estrella Galicia con un discurso sorprendentemente institucional. Al menos para cualquiera que lo hubiera visto horas antes entrar al escenario de la explanada de Riazor dando una voltereta. “Yo, después del espectáculo que ha dado Mario Soriano en el bus, vengo de reenganche y estoy encantadísimo. Creo que con la felicidad que tenemos de ayer no nos importa venir a celebrar con toda la gente que quiera celebrarlo con nosotros. Es importante que todo el mundo nos apoye y hagamos estas cosas. Estrella es un sponsor importante y creo que tenemos que celebrar también con todos vosotros”.

Como era de esperar, había varios jugadores más calmados que Mella. Hay pocos —o ninguno— que puedan aguantar el ritmo del extremo. En ese grupo estaba Riki, que no dudó en señalar al '11' blanquiazul como el protagonista de la celebración. "El del pelo morado", confesó entre risas. El ovetense desveló, para sorpresa de nadie, que la noche fue larga. "La ocasión lo merecía porque es algo que club y afición llevan tiempo persiguiendo". Y aunque la noche se extendió hasta el amanecer, Riki confesó que tuvo que descansar antes de afrontar el día de hoy. "Yo pasé por casa, ya no estoy para tantos trotes y creo que van a ser días largos".

Aún es tiempo de festejar. Todavía es pronto para mirar hacia la próxima temporada, esa que ya entusiasma a toda una ciudad, pero el centrocampista del Deportivo tiene claro que la ilusión por jugar en Primera es el arma perfecta para quitar de en medio el posible miedo que pueda aparecer por afrontar una nueva categoría.