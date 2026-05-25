DXT agota en los kioskos un ejemplar de coleccionista

Portada de DXT Campeón del 25 de mayo de 2026 DXT

El gran esfuerzo por relatar el ascenso del Deportivo por parte de DXT Campeón y el Grupo Editorial Ideal Gallego tuvo su reflejo en los kioskos y puntos de venta de la edición de papel. En A Coruña ciudad era muy complicado adquirir un ejemplar a las doce del mediodía. Y todo a pesar de la tirada especial que se realizó para que un número de coleccionista llegase al mayor número de lectores posible.

Sigue vigente la opción de consultar el diario en los numerosos locales de hostelería que lo ofrecen al público. Tampoco es sencillo durante la mañana de este lunes hacerse así con un ejemplar para consultar las 22 páginas de información sobre el partido de Valladolid y las 48 del suplemento especial confeccionado por la Redacción de DXT Campeón y en el que se hace una crónica no sólo de la temporada sino de los ocho años pasados lejos de Primera División. Para quienes no hayan podido encontrarlo en los puntos de venta hay otra opción que es acceder al diario en versión pdf a través de una suscripción en condiciones muy ventajosas que garantizan el acceso a nuestros contenidos en todo tipo de situaciones.

Todos los contenidos pueden ser consultados hoy y durante los próximos días en la edición digital de DXT Campeón, que en las últimas horas ha batido también plusmarcas de audiencia y seguimiento, no solo por la epopeya deportivista sino también por el triunfo del Básquet Coruña en Menorca que le catapulta a la Final Four que se celebrará en A Coruña los días 6 y 7 de junio.

En todo caso, la actualidad informativa no se detiene y desde ya se trabaja en la confección del diario de este martes, otro ejemplar para guardar porque albergará toda la imformación gráfica y escrita sobre los fastos de la celebración del ascenso blanquiazul.