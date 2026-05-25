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Dépor

Baño de masas de Juan Carlos Escotet en la Fan Zone del Dépor

El presidente del club coruñés no quiso perderse la fiesta blanquiazul a su regreso de Valladolid

Jorge Lema
Jorge Lema
25/05/2026 01:34
Juan Carlos Escotet en la Fan Zone de Riazor
Juan Carlos Escotet en la Fan Zone de Riazor
JAVIER ALBORES
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La fiesta del ascenso en A Coruña se alargará durante toda la madrugada del lunes. Y no es para menos. El regreso a Primera desató la locura en Pucela, pero también en la ciudad herculina, donde la Fan Zone de Riazor se convirtió en el epicentro de la celebración. No faltó ahí Juan Carlos Escotet.

El presidente deportivista fue el primero en regresar desde Valladolid y se pasó por la explanada Riazor para darse un baño de masas con los cientos de aficionados que esperaban la llegada de los jugadores.

Juan Carlos Escotet en la Fan Zone de Riazor
Juan Carlos Escotet en la Fan Zone de Riazor
JAVIER ALBORES

Como viene siendo habitual, Escotet siguió desde la grada de Zorrilla el encuentro del Dépor y celebró como uno más en el estadio pucelano antes de poner rumbo a Coruña, donde de nuevo fue aclamado.

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