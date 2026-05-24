Yeremay: "Elegí quedarme en mi casa y no me equivoqué"

Yeremay en el Valladolid-Dépor Fernando Fernández

Tras el ascenso, la euforia se adueñó de los jugadores del Deportivo, que atendieron a los medios de comunicación nada más acabar el partido. Sus palabras aceleradas y emocionadas eran el reflejo de un momento histórico para todos ellos.

Yeremay

"Creo que lo merecíamos por el trabajo de todo el año, de toda la gente. Hemos estado a un nivel muy alto y recogemos el premio. Elegí quedarme en mi casa, con mi gente, y no me equivoqué. Cuando llegué al Dépor, estaba en Primera. Desde ahí, todo fue mal. Pero desde que llegué al primer equipo, todo fue bien. Ha sido muy bonito".

Escudero

"Después de todo lo que hemos sufrido, lo merecíamos. El Dépor ya está donde merece. Hay que dar las gracias a toda la gente que está aquí en Valladolid y a la que se quedó en A Coruña. Es una categoría cada vez más complicada, de ahí que tenga mucho mérito que hayamos logrado el objetivo"

Ferllo

"Ha costado, porque la Segunda es así. Después de ocho años, esta gente se lo merece. ¿Fiesta? No te voy a contar lo que voy a hacer después porque a lo mejor te asustas. Le voy a decir al míster que el que no llegue mañana de empalmada a los actos no juega la semana que viene. Ya dije en mi presentación que venía para ascender. Ya vi la celebración de hace dos años y esta va a ser una locura. Ahora estoy deseando defender la portería del Dépor en Primera División. En la celebración habrá sorpresas subiditas de tono. Los que somos un poco personajes lo vamos a celebrar mucho. Es un momento top en mi carrera. Cuando estaba en Sevilla y no jugaba, pero trabajaba como el que más. Sabía que llegaría la oportunidad y llegó aquí en A Coruña".

Loureiro

"Sin palabras. Las cosas bonitas siempre cuestan. La ciudad está donde debe estar. Ojalá nuestra gente nos esté esperando cuando lleguemos a A Coruña. El viaje va a ser bonito".

Villares

"Hay que asimilarlo, son muchas emociones juntas. Todo el mundo sabe que es una categoría de las más difíciles de Europa. Hay altibajos, pero hemos sabido llegar vivos hasta el final y lo hemos logrado. Me acuerdo de mi debut en Coruxo, con mi familia siempre presente en mi trayectoria".

Mario Soriano

"La afición siempre ha estado apoyando en las malas. Si no fuera por ellos, esto no habría sucedido. Estoy feliz y contento".

"El otro día me hice el chicho y ganamos y esta vez repetí. A ver que pasa la semana que viene pero ahora toca disfrutar".

"Sabíamos que teníamos que estar calmados para conseguir el objetivo. Desde que llegué, quería devolver al Deportivo a Primera. Se ha sufrido mucho pero hoy se ha conseguido. Yo he aportado mi granito".

"No sé como lo vamos a celebrar. Me estáis dando la chapa aquí (risas) pero quiero disfrutar".

Ximo Navarro

"Fue una temporada complicada. Tuve una lesión difícil y tomé la decisión de hacer un tratamiento conservador. Me dieron libertad para decidir y me recuperé bien. Al principio me costó entrar, pero al final tuve la oportunidad de sumar y estoy muy contento. Las lesiones son la parte fea del fútbol. La de Mella fue un palo, pero él siempre nos ha dado su alegría".

"Sobre mi futuro, no tengo noticias, no sé nada. Estaba concentrado en ayudar porque nos lo estábamos jugando todo. Ahora queda un partido y tenemos que darlo todo y luchar por ser campeones".

Germán Parreño

"Esto es una locura, una barbaridad. Me acuerdo de mis peques, de mi mujer que no ha podido venir, del delegado que se vino a Cádiz recién nacida su hija... La gente que se ha sumado desde la sombra y nos ha acompañado. Me acuerdo de todos".

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David Mella

"Hoy no soy el protagonista. Hoy yo no he hecho nada".

"Esto es una locura. Hace ocho años pasó lo que pasó, y ahora estamos en Primera. Si te paras a pensar, es una locura. Ascendimos a Segunda hace dos años y se me pone la piel de gallina al recordarlo. Hay gente que se ha comido bastante mierda aquí y se lo merece".

Quagliata

"Estoy muy contento. Ha sido un año inolvidable, el más importante de mi vida. Desde que llegué, el Dépor me entró muy adentro. Se lo dedico a mi familia y a toda la gente que me soporta".