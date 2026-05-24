Valladolid-Deportivo en directo: previa y minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra en Pucela
El conjunto blanquiazul se juega el ascenso en el José Zorrilla
El deportivismo se hace notar
La afición blanquiazul se junta en la Plaza Mayor de Valladolid para arrancar la previa de un partido vital. La ilusión se siente ya en las calles de Pucela
Palabras de Fran Escribá
Si había algún confiado por el hecho de que el Pucela no se juegue nada, el entrenador valenciano se encargó de dejar claro en la rueda de prensa previa al duelo que el objetivo es ganar al Deportivo para dar una victoria a su gente: “No ha sido un año de muchas alegrías, así que queremos acabar lo mejor posible ante un rival muy bueno”.
El 1x1 del Valladolid, al detalle
Hoy el foco ya está en el partido, uno de los más importantes de la historia reciente del club. Y delante tendrá a un Valladolid que llega sin jugarse nada, con la única motivación de cerrar la temporada delante de su gente con buen sabor de boca. Así es el 1x1 de los jugadores que tratarán de impedir la victoria deportivista.
Recibimiento en Valladolid
Poco más de cuatro horas después de salir desde Abegondo, la expedición blanquiazul llegó al hotel de concentración en Pucela, donde ya esperaban algunos aficionados. Otros muchos se presentaron allí cuando los jugadores ya habían subido a sus habitaciones... Y ahí se produjo este divertido momento
Momento de los capitanes
Antes de que el autobús partiese hacia Valladolid, los cinco portadores del brazalete salieron del vehículo para agradecer a la gente su apoyo
Así te contamos la salida del Dépor
El conjunto blanquiazul puso rumbo desde la Ciudad Deportiva de Abegondo a tierras vallisoletanas sobre las 15.00 horas de ayer, y lo hizo alentado por cientos de deportivistas
¡Buenos días desde Valladolid!
DXT Campeón se ha desplazado hasta Pucela para contar en directo todo lo que suceda antes, durante y después del decisivo Valladolid-Deportivo de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion