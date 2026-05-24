Valladolid-Deportivo en directo: previa y minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra en Pucela

El 1x1 del Valladolid, al detalle

Hoy el foco ya está en el partido, uno de los más importantes de la historia reciente del club. Y delante tendrá a un Valladolid que llega sin jugarse nada, con la única motivación de cerrar la temporada delante de su gente con buen sabor de boca. Así es el 1x1 de los jugadores que tratarán de impedir la victoria deportivista.