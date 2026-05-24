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Dépor

Las tres claves del histórico triunfo del Deportivo en el José Zorrilla

El técnico coruñés Noé López analiza la victoria blanquiazul en Valladolid

Dani Fernández
Dani Fernández
24/05/2026 23:27
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Estas son las tres claves del técnico Noé López tras la victoria del Deportivo contra el Valladolid (0-2) que ha supuesto el regreso a Primera División ocho temporadas después. 

Mentalidad ganadora

El Deportico salió desde el primer minuto a por el partido y, aunque el Valladolid cerraba mucho por el carril central, el equipo coruñés provocaba muchos cambios de ritmo ofensivos hasta el gol tempranero de Bil Nsongo en una falta lateral botada por Luismi Cruz.

Bil Nsongo

El delantero promocionado desde el Fabril fue el protagonista mayúsculo con sus dos goles en la primera parte que encarrilaron el ascenso. Respondió a la confianza de Hidalgo, que apostó por él por delante de jugadores como Zakaria o Mulattieri. Pieza clave en un partido decisivo.

La afición

Activo crucial toda la temporada que respondió en Valladolid. El Dépor jugó como en casa en Pucela y eso el equipo lo sintió. Fue la clave ayer y durante toda la temporada. Es el factor que mejor explica que los blanquiazules hayan podido regresar a la máxima categoría nacional ocho años después.

La afición blanquiazul toma las calles pucelanas en la previa al encuentro

Galería | Las imágenes de la afición blanquiazul tomando Pucela en la previa del Valladolid-Dépor

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