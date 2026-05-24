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Dépor

La previa | Pucela, último peldaño hacia el cielo

El Deportivo busca esta tarde en Valladolid (18.30 horas) el triunfo que le permita volver a Primera ocho años después

Jorge Lema
Jorge Lema
24/05/2026 04:10
Yeremay Hernández encara a un rival en el Deportivo-Mirandés
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De todo menos frío habrá esta tarde en el conocido históricamente como ‘Estadio de la Pulmonía’. El Nuevo José Zorrilla, ese campo que hizo a Manuel Pablo replantearse su decisión de jugar en la península nada más enrolarse en el Dépor, será una caldera, literal y figurada, en un 24 de mayo que puede quedar para siempre en la memoria colectiva blanquiazul.

Ocho años han pasado desde que el conjunto coruñés perdió el lugar que le pertenece entre los grandes focos del fútbol español. Ahora, ante miles de seguidores, unos a plena vista, otros camuflados, tiene la opción de sellar su billete de vuelta a la máxima categoría con unas cuentas tan fáciles de explicar como complejas de resolver. Una victoria es suficiente para alcanzar el cielo.

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No es de extrañar que ante una ocasión como esta, la semana haya estado marcada por la sobreactuación a todos los niveles. La ha habido en el vestuario deportivista. “No pienso en el ascenso”, llegó a decir un Sergio Escudero que tiene la opción de celebrar en su hogar como forastero dos años después de hacerlo como local. Tuvo que salir Antonio Hidalgo a poner cordura y no ocultar lo que se juega el cuadro coruñés esta tarde. No es necesario disimular para mandar un mensaje claro. “Que la gente venga dispuesta a sufrir juntos para después disfrutar”. Acertar con la primera bala para no tener que utilizar la última.

También ha habido hipérbole en Pucela, en este caso por parte de autoridades y el propio club blanquivioleta. Cualquiera que haya escuchado en los últimos días las informaciones que llegan desde la localidad pucelana sobre el dispositivo de seguridad podría pensar, y nadie le culparía, que lo que se celebra en Zorrilla es una batalla campal y no un partido de fútbol. Que acuden cientos de bárbaros con la intención de destruir una civilización y no de celebrar una fiesta con su equipo... algo que terminará siendo delito tarde o temprano, por lo visto.

Invitado inesperado

El plan de partido de Antonio Hidalgo tendrá que contar con un factor inesperado. Villares se quejaba hace siete días del calor de A Coruña en el partido ante el Andorra. Dos tazas se tomará el capitán blanquiazul y todos los protagonistas que hoy salten al césped, con temperaturas siempre por encima de los 30 grados y lo que se espera sea una sensación de bochorno importante.

Con todo esto en mente, el técnico deportivista no inventará mucho para lo que puede ser el partido decisivo y apostará por lo que le ha funcionado. Regresa Lucas Noubi tras su sanción y apunta a hacerlo directamente al once para sellar esa coraza reciente en la que lo acompañan Ximo Navarro y Miguel Loureiro. Es la única novedad que se espera en un equipo que en esta racha de once partidos sin perder prácticamente puede recitarse de memoria. Aunque en lo que seguramente volverá a ser otro partido largo, las miradas también irán a un banquillo que recientemente ha resultado ser tan decisivo como los que salen de inicio. Noé Carrillo ante el Leganés, Stoichkov en Cádiz, Zakaria Eddahchouri contra el Andorra... el testigo de Carlos Marchena como héroe del ascenso a Primera busca dueño y quizá sea para un nombre inesperado.

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Mientras, el entrenador vallisoletano, Fran Escribá, trata de mantener la compostura con ese lugar común que se verbaliza en “honrar la competición”. El técnico tiene a media plantilla tocada, lesionada o pensando ya en su siguiente destino para la próxima temporada. Habrá premio con minutos para los menos habituales durante el curso y también para chicos de la cantera, un arma de doble filo con la que el Dépor tiene que tener cuidado.

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