El Deportivo busca saltarse el orden natural

Sissoko conduce el balón ante Yuri Berchiche en el Deportivo-Eibar de la temporada 2013-14, en la que el equipo eibarrés ascendió como campeón en su primer año tras subir desde Segunda B y el Dépor, como segundo Archivo DXT

El Deportivo está en disposición de ascender a Primera División. Tres puntos separan al conjunto deportivista del regreso a la máxima categoría. Pero por mucho que la dimensión del club herculino y su historia gloriosa inviten a pensar que aspirar al retorno a la élite es lógico, encontrarse a las puertas de un salto de categoría supone una evidente alteración del orden natural en la Liga Hypermotion. Porque no es para nada habitual que un equipo que apenas acumula dos temporadas en la categoría tras llegar desde abajo se coloque a un partido de ascender a Primera División.

Después de lograr la permanencia de manera holgada el pasado curso, en los planes de la entidad entraba dar un paso adelante. Pero el Dépor, sabedor de la complicada empresa que supone acceder a Primera División, se marcó un plazo de cuatro años para volver a colocarse en la categoría que, por grandeza, le corresponde. Sin prisa, pero sin pausa. Una fórmula que puede resultar exitosa si el equipo logra ganar este fin de semana en Valladolid y, así, recortar por la vía rápida el margen preestablecido.

De conseguir dicho objetivo, el Deportivo sería uno de esos equipos capaces de cristalizar una anomalía. Porque desde que existe el actual formato de playoff —instaurado en la temporada 2010-11—, únicamente cinco equipos accedieron al primer peldaño del balompié nacional en alguno de sus dos primeros cursos tras subir a la división de plata desde el fútbol de bronce.

El sexto en cuestión podría ser el Deportivo, que este domingo (18.30 horas) dispone de su primera oportunidad para certificar el salto de categoría tan solo dos temporadas después de escalar desde ‘el barro’.

Y es que en estos últimos 15 años, únicamente tres recién ascendidos —Granada, Eibar y Mallorca— y dos equipos que llevaban dos temporadas en la categoría tras escalar desde abajo —Leganés y Elche— han sido capaces de lograr el salto a la Primera División de manera meteórica.

Todavía más difícil

Así, el Deportivo se encuentra cerca de igualar lo que únicamente fueron capaces de hacer Eibar (2013-14) y Leganés (2015-16): ascender a la actual Liga EA Sports como campeón o subcampeón de la competición regular tan solo uno o dos años después de celebrar su salto a la categoría de plata desde Segunda B.

En estos últimos tres lustros, los conjuntos armero y pepinero fueron los únicos capaces de lograr un billete a la anteriormente conocida como ‘La Liga de las Estrellas’ sin apenas necesitar consolidarse en Segunda. El Eibar, de la mano de Gaizka Garitano, logró ser líder por delante del Deportivo de Fernando Vázquez y ganarse por primera vez el derecho a jugar en la máxima categoría cuando un año antes estaba todavía en la división de bronce. Mientras, el Leganés de Asier Garitano únicamente necesitó dos años tras el ascenso. Subió en la 2013-14 a Segunda, fue décimo tras el salto de categoría y la campaña posterior ya logró un segundo puesto que le permitió también debutar en Primera.

Ambos conjuntos tuvieron un enorme mérito. Pero no mucho menor fue el del Granada, el Mallorca y el Elche. Porque sin apenas esperarlo, acabaron clasificándose para el playoff de ascenso y logrando el codiciado billete de oro.

A través de eliminatorias

El bloque nazarí lo consiguió en la campaña 2010-11. De la mano de un Fabri con el que ya había ascendido a Segunda en la eliminatoria de campeones contra el Alcorcón el verano anterior, el Granada logró ser quinto en la liga regular. En semifinales, derrotó al Celta de Vigo en los penaltis. En la final se impuso al Elche por el valor doble de los goles (0-0 en Los Cármenes, 1-1 en el Martínez Valero) y regresó a Primera 35 años después.

Historial de los equipos ascendidos a Segunda División desde que existe el actual formato de playoff

Unos años después fue el Real Mallorca el que sorprendió colándose en la fase de ascenso tras regresar a la categoría de plata a las primeras de cambio desde Segunda B. El conjunto entrenado por Vicente Moreno fue quinto y superó en una sufrida eliminatoria al Albacete en semifinales para colarse en la eliminatoria decisiva por el acceso a Primera División. Ahí esperaba el Deportivo, que había eliminado al Málaga.

Lo que sucedió es de sobra conocido para todo el deportivismo, que se las prometía muy felices en Palma después de ganar 2-0 en la ida, pero acabó llorando en la noche de San Juan del año 2019 tras ver cómo el conjunto bermellón remontaba (3-0) y le condenaba a un año más en Segunda que acabaría en un terrible descenso a Segunda B.

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El tercer equipo que se coló en Primera casi de manera inesperada fue el Elche. En su segunda temporada en la división de plata (2019-20) tras regresar desde Segunda B, el cuadro ilicitano acabó metiéndose in extremis en el playoff con la ayuda del Deportivo, que derrotó al Fuenlabrada en aquel partido que, de vergonzosa manera, se disputó varios días después del resto de la jornada y ya con el conjunto herculino descendido.

El equipo de Pacheta aprovechó el favor blanquiazul y tras eliminar al Zaragoza ganando 0-1 en la vuelta en La Romareda (0-0 en la ida), se impuso al Girona por idéntico resultado global en Montilivi. Curiosamente, ambos equipos reeditan este fin de semana el duelo en suelo gironí. En este caso, será una final por la permanencia en la Liga EA Sports.

A punto

Más allá de este quinteto de escuadras, hubo una sexta ‘novata’ que se quedó a las puertas del ascenso. Fue el Alcorcón, que después de subir por primera vez a Segunda en el año 2010 se salvó primero y acabó colándose en el playoff como cuarto en su segundo curso en la categoría, en la 2011-12. Ahí avanzó hasta la final, pero no pudo con un Valladolid que tuvo que pasar la travesía de las eliminatorias pese a quedarse más cerca de Deportivo y Celta que del resto.

No venció la escuadra de Anquela al equipo liderado por Djukic, que venció 0-1 en Santo Domingo y privó del ascenso a Primera al combinado alfarero con un empate final (1-1) en el José Zorrilla. Se quedó a un partido del escalón más alto el conjunto madrileño, misma distancia a la que está ahora el Deportivo, que también depende de sí mismo para certificar el ascenso. Curiosamente, en idéntico escenario. Aunque, en su caso, en liga regular y con una bola extra frente a Las Palmas la próxima semana.

Menos del 9%

De esta manera, de los 56 equipos ascendidos a Segunda desde el 2010 que han podido jugar al menos dos temporadas completas en la categoría, únicamente cinco lograron subir de nuevo en alguna de esas dos primeras temporadas. Es decir, únicamente un 8,9%.

Este porcentaje lo podría hacer crecer el Deportivo incluso sin tener que pasar por el playoff, un hito que sí han conseguido más conjuntos: un total de ocho. A los ascendidos Granada, Mallorca y Elche se les unen el citado Alcorcón, el Huesca (2016-17), el Cádiz (2017-18) y el Albacete en dos ocasiones (2018-19 y 2022-23) Únicamente los alfareros accedieron a la final y, por lo tanto, se quedaron a un partido.

A mayores, diez de estos 56 conjuntos ascendidos desde Segunda B o Primera RFEF han acabado subiendo también a Primera División. Es decir, un 17,8% de los equipos. El que más tardó fue el Real Oviedo, que el pasado curso culminó una trayectoria de diez años. A la cuarta subió el Cádiz, como este curso un Racing de Santander al que el Deportivo quiere acompañar,