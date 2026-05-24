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Dépor

El Celta también quiere al Deportivo en Primera: "A mí me apetece vivir el derbi en Balaídos y Riazor"

Claudio Giráldez e Iago Aspas se manifestaron a favor del ascenso blanquiazul en los últimos días en el cierre de curso celeste

Jorge Lema
Jorge Lema
24/05/2026 10:12
Iago Aspas saluda a los aficionados tras el Atlético-Celta del pasado mes de febrero en el Metropolitano
Iago Aspas saluda a los aficionados tras el Atlético-Celta del pasado mes de febrero en el Metropolitano
ÓSCAR J. BARROSO/AFP7/EP
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El Deportivo busca este domingo en Valladolid un ascenso ansiado por toda la afición blanquiazul, pero también por muchos otros seguidores en los diferentes puntos del fútbol español. Y por sorprendente que pueda parecer, dos de los mensajes más potentes de la semana deseando el éxito blanquiazul han llegado de las dos figuras del eterno rival. Porque después de escuchar a Claudio Giráldez e Iago Aspas en los últimos días, está claro que el Celta también quiere al Dépor en Primera.

El primero fue el técnico celeste, que ya se enfrentó al equipo coruñés en el barro, el que no ocultó que le gustaría revivir el enfrentamiento dirigiendo al primer equipo y en la máxima categoría. "Si asciende el Dépor es una parte muy buena para el fútbol gallego, para la comunidad. Y a título personal, me apetece vivir el derbi en Balaídos y Riazor".

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Ese deseo, que Aspas ya ha manifestado en más de una ocasión a lo largo de los últimos años, volvió a dejarlo caer la leyenda del club vigués en el cierre de curso dirigiéndose a toda la afición. El delantero de Moaña acaba de confirmar que jugará un año más y pone al mismo nivel sus motivaciones de cara a la próxima campaña. "Se acabó una temporada maravillosa. Le agradezco el trato a cada uno de mis compañeros en el día a día. Tendremos una temporada maravillosa volviendo a Europa, quizá un derbi más, quién sabe..."

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