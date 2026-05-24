El 1x1 del rival | Escribá reparte oportunidades sin desmontar el equipo base

Latasa celebra de rodillas un gol anotado en el José Zorrilla Real Valladolid

“Quiero ver a los jugadores que han tenido menos minutos, pero siempre pensando en ganar”. El mensaje de Fran Escribá dejó entrever que habrá rotaciones en el once inicial que presentará hoy el Valladolid contra el Deportivo.

Los blanquivioletas, sin nada en juego más que el mero hecho de acabar lo más arriba posible en la clasificación, afrontan su último partido de la temporada en casa para despedir un año que no se ha correspondido con las expectativas de un recién descendido de Primera División.

Álvaro Aceves. 22 años.11 partidos. 990 minutos. 9 goles encajados

Portero suplente de Guilherme esta temporada. Llegó al Valladolid en categoría alevín y ha cumplido etapas hasta llegar al primer equipo. Debutó en Primera División en la temporada 2022-23 y fue convocado con España sub-21. Jugó cedido el pasado curso en el Eldense.

Iván Alejo. 31 años. 34 partidos. 2731 minutos. 1 goles anotado

El vallisoletano disfruta de su primera temporada en el equipo de su ciudad. Reconvertido de forma definitiva al puesto de lateral, muestra su personalidad y carácter siendo un defensa difícil de superar y muy pegadizo. Tiene piernas para incorporarse a campo contrario en ataque.

Ramón Martínez. 23 años. 15 partidos. 1167 minutos. 0 goles anotados

En la temporada 2022-23 firmó por el filial del Sevilla, pero sus buenas actuaciones le permitieron disputar hasta siete partidos en Liga con el primer equipo, anotando un gol. El murciano aterrizó en Zorrilla en invierno ha sido titular en el eje de la zaga en trece de los quince que ha estado disponible.

Mohamed Jaouab. 23 años. 7 partidos. 372 minutos. 1 gol anotado

El central marroquí despuntó en el filial del Stade Rennes para abrirse las puertas al fútbol profesional con la posterior llamada del Amiens, de Segunda. Solo ha jugado cuatro partidos como titular con los blanquivioletas.

Pablo Tomeo. 25 años. 34 partidos. 1781 minutos. 1 gol anotado

Formado en las categorías inferiores del Andorra y Huesca, con el que se estrenó en Segunda hace tres campañas. Fue el líder de la defensa del Mirandés de la temporada pasada y se quedó a un partido de subir.

Peter Federico. 23 años. 34 partidos. 2422 minutos. 6 goles anotados

Pese a la mala temporada del colectivo, el dominicano ha firmado sus mejores cifras como futbolista. Jugador de banda con desborde, zurdo y con buen golpeo. Probó fortuna en Primera en el Valencia y Getafe, pero no era diferencial y tuvo que bajar un escalón.

Mathis Lachuer. 25 años. 21 partidos. 780 minutos. 0 goles anotados

Otra de las figuras clave del Mirandés de Lisci. El francés es un centrocampista posicional que destaca por abarcar mucho campo para hacerse con las segundas jugadas. Da equilibrio y criterio con balón.

Julien Ponceau. 25 años. 35 partidos. 2282 minutos. 1 gol anotado

El mediapunta franco-angoleño ha sido uno de los fijos para los tres entrenadores que ha tenido el Valladolid este curso. Retrasó su posición a la base para dar más calidad a la creación de juego. Aun así, ha repartido tres asistencias.

Mario Maroto. 29 años. 34 partidos. 2968 minutos. 1 gol anotado

El canterano ya ha salido de inicio en dos jornadas y es uno de los jugadores que más ganas de ver tiene la afición local. Es el interior con más calidad técnica de los que dispone Escribá y quiere demostrar que está preparado para ser importante el curso que viene.

Hasta tres canteranos apuntan a ser titulares titulares contra el Deportivo

Juanmi Latasa. 24 años. 36 partidos. 2421 minutos. 7 goles anotados

El delantero madrileño marcó el tanto del conjunto pucelano en Riazor, desde el punto de penalti. Pagaron cinco millones por él el pasado verano y no ha respondido. Es fuerte en el cuerpo a cuerpo y poderoso en el remate de cabeza.

Ángel Carvajal. 21 años. 2 partidos. 69 minutos. 1 gol anotado

Anotó 20 goles con el Valladolid Promesas este curso. Una vez el filial logró la salvación, ha pasado a dinámica del primer equipo. 70 minutos le han bastado para estrenarse por todo lo alto, con un tanto al Zaragoza a los dos minutos de ingresar al verde. Es rápido, móvil y tiene mucho acierto de cara a puerta.