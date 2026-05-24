El 1x1 del Dépor contra el Valladolid: Matrícula de honor a un equipo de Primera

Yeremay protege el ablón ante Ramón en el partido contra el Valladolid Quintana

Estas son nuestras notas a los jugadores del Deportivo en la histórica victoria ante el Valladolid por 0-2.

ÁLVARO FERLLO. Puntual (10). Desbarató las únicas opciones de peligro de los locales. Paró los dos remates de Latasa para impedir que se acercasen el marcador. Una en dos tiempos y otra a bocajarro.

ALTIMIRA. Correcto (10). El catalán fue una tarde más muy superior a su pareja de baile. Peter Federico no pudo amenazar portería y siempre estuvo cerca de él para que no pudiese centrar fácil.

XIMO NAVARRO. Fiable (10). Su condición de talismán volvió a aparecer, esta vez para alcanzar el premio gordo. Fue sólido en las disputas y ha terminado siendo clave para regresar a Primera.

LUCAS NOUBI. Expeditivo (10). El central belga fue importante para frenar e incomodar el poderío aéreo de Latasa. Incomodó, molestó y desequilibró al delantero madrileño en sus intentos de marcar.

MIGUEL LOUREIRO. Sobrio (10). El central cercedense aportó la concentración y experiencia una jornada más. Apagó los pequeños incendios que se sufrieron atrás saltó bien hacia delante.

QUAGLIATA. Sangre (10). El lateral italiano volvió a tirar de oficio y dotó de garra y carácter al equipo en la final del José Zorrilla. Fue insuperable en defensa e impidió progresar al rival por su lado.

DIEGO VILLARES. Equilibrio (10). El capitán volvió a ser ese centrocampista que ayuda a minimizar daños y madura los tiempos de partido. Titular en el barro y referente en el histórico ascenso a Primera.

MARIO SORIANO. Guía (10). El madrileño fue la brújula de los de Hidalgo cuando querían tener posesiones largas y asentarse en campo contrario. Juntó pases con los de arriba y dejó un control exquisito.

LUISMI CRUZ. Encendido (10). El pie del gaditano hizo volar al Dépor. Un centro lateral para anotar el de la tranquilidad y otra asistencia para acabar con una travesía de ocho años lejos de la élite.

YEREMAY. Clase (10). El canario disfrutó de espacios a la espalda vallisoletana. Pudo correr y liderar las transiciones para intentar castigar. Se había propuesto subir al Dépor y lo logró.

EL MEJOR. BIL NSONGO (10). El delantero camerunés cayó de pie desde el Fabril para arreglar todos los problemas en la punta de lanza. En el partido más decisivo se vistió de héroe. Adelantó al Deportivo al poco de empezar con un remate de cabeza picado imparable y puso más tierra de por medio con un mano a mano que convirtió en su sexta diana del campeonato. Además de salir en la fotografía de un gol histórico, ganó todas las disputas y dio una clase magistral de cómo descargar el balón.

Los cambios

RIKI. Pie (10). Entró para que el Dépor pudiese recuperar el balón.

EDDAHCHOURI. Acierto (10). Un perfil de delantero muy diferente al resto que siempre provoca que suceda algo distinto.

STOICHKOV. Aire (10). Cambió la punta de ataque por completo y ha contribuido al ascenso con goles importantes como el de Cádiz.

ESCUDERO. Veterano (10). Consiguió en su ciudad natal su segundo ascenso.

ARNAU COMAS. Sólido (10). Salió para poner el candado definitivo para el añadido.