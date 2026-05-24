Crónica | ¡El Dépor es de Primera! (0-2)

Bil Nsongo remata de cabeza para hacer el 1-0 Quintana

El Deportivo nunca ha dejado de ser de Primera División. Pero, ahora sí de forma oficial, la temporada que viene jugará por fin en la categoría que le corresponde. El equipo blanquiazul cumplió con la primera bala y se impuso en Zorrilla (0-2) a un Valladolid que suficiente ha tenido con lo suyo como para preocuparse de aguarle la fiesta a los demás.

Tenía que haber una señal. Siempre hay una señal. En el caso de este ascenso, ha habido muchas a lo largo de toda la temporada para quien las quisiera ver. Por eso la última tenía que ser del cielo al que regresa el Deportivo. Después de un fin de semana de calor asfixiante en Pucela, antes siquiera de que rodara el balón, las puertas del olimpo se abrieron, dejando caer lo que podría ser toda el agua acumulada durante los ocho años que el conjunto blanquiazul ha estado fuera. Ya no hay que acumular más.

Se empeñó el conjunto herculino en hacerlo poético y no podía haberle salido mejor. Tan pronto cesó la tormenta, empezó la fiesta deportivista. Hay pocas certezas que el fútbol, como buen juego, mantenga a lo largo de su historia. Desde luego, una de ellas es diferenciar a equipos que se juegan algo contra los que no tienen nada de interés en el partido por el balón parado. Esa fue la mecha que prendió el cohete del Dépor a lo más alto. La tan infructuosa estrategia durante toda la campaña apareció en Pucela gracias al guante de Luismi Cruz, al poderío aéreo de Bil Nsongo… y a unas marcas más que blandas de un Valladolid que lleva varias semanas a otra cosa.

El tanto serenó todavía más al cuadro coruñés, que había saltado al césped de Zorrilla después de un carrusel de emociones que supo gestionar de forma notable. Movía el balón de un lado a otro esperando su oportunidad, con Mario Soriano siendo siempre estrella polar para poner pausa o acelerar cuando la situación lo requería. No había demasiada oposición local y sí una falta de tensión competitiva que pusieron en bandeja varias ocasiones negadas única y exclusivamente por la falta de veneno en área rival. El segundo tanto del Dépor se retrasó tanto como se retrasó el segundo balón que a Bil Nsongo le cayó en el área. En una rápida contra, Luismi volvió a ser colaborador necesario para que el camerunés sumase otro mérito en su espectacular curso con un disparo que tocó Aceves, pero no pudo detener.

Estaba cerca, demasiado cerca. Quizá lo único que había que hacer era no equivocarse. Y el Dépor lo hizo en varias ocasiones, pero en el ida y vuelta de errores tampoco el Valladolid estuvo demasiado lúcido. Latasa tuvo dos grandes ocasiones tras fallos blanquiazules en pases sencillos, pero sus remates todavía más simples no cogieron portería. Y así, pausa de hidratación y cinco minutos de añadido mediante, Ais Reig mandó a los jugadores al intermedio.

Destensión y hielo

No le sentó bien el descanso al Deportivo, probablemente por ver el objetivo tan cerca. Casi lo podía acariciar. El equipo salió a la segunda parte con ganas de que los 45 minutos finales pasaran en un suspiro, lo que unido al paso adelante del Valladolid provocó que el balón empezase a rondar demasiado el área de Ferllo. Escribá deshizo su defensa de cinco y apostó por acompañar a Latasa con Carvajal para complicarle al menos un poco la tarde a Loureiro y Noubi.

Los sustos siguieron produciéndose hasta el punto de que la defensa blanquiazul tuvo que sacar con muchos problemas el enésimo balón bajado de las nubes de Latasa ante la inseguridad de Ferllo. Los cambios, una vez más, le vinieron bien al cuadro herculino. Hidalgo sabía que no podían estar defendiendo toda la segunda parte y dio entrada a Riki con un doble objetivo. Sumar un cuerpo más al centro del campo para entorpecer la circulación pucelana y tener el balón más tiempo cuando los suyos la recuperasen.

Meter el partido en hielo era todo lo que los jugadores del Valladolid necesitaban para terminar de dimitir de un encuentro que siempre le dio pereza extrema desde el primer minuto. No necesitó una heroicidad el Dépor en el tramo final como venía sucediendo. Simplemente tocó poner cabeza para dejar caer la arena en el reloj y prepararse para una celebración que se prolongará semanas.

Valladolid 0 - 2 Deportivo

Valladolid: Aceves; Iván Alejo (Sansiviero, m.69), Tomeo, Ramón Martínez, David Torres, Peter Federico (Hugo, m.69); Lachuer (Alani, m.82), Juric (Carvajal, m.46), Ponceau; Amath (Biuk, m.82), Latasa.

Deportivo: Álvaro Ferllo; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro; Altimira (Escudero, m.90+1), Diego Villares, Mario Soriano (Comas, m.90+1), Quagliata; Luismi Cruz (Riki, m.70), Yeremay (Stoichkov, m.78), Bil Nsongo (Eddahchouri, m.78).

Goles: 0-1, m.11: Bil Nsongo. 0-2, m.34: Bil Nsongo.

Árbitro: Saúl Ais Reig (C. valenciano). Expulsó a Sansiviero(m.86) en el Valladolid y amonestó a Alti (m.47) en el Dépor y a Juric (m.25), Iván Alejo (m.38), David Torres (m.49), Lachuer, m.60) y Tomeo (m.61) en el Valladolid.

Incidencias: Estadio Nuevo José Zorrilla. Partido correspondiente a la jornada 41 de LaLiga Hypermotion.