¡Bum!, el gran golpe del Deportivo

Manteo a Hidalgo tras el ascenso FERNANDO FERNÁNDEZ

“¡Bum!”. El ascenso se resume así. “¡Bum!”, es el grito de guerra de Antonio Hidalgo en este final de temporada. Se lo cantó la plantilla en sala de prensa mientras reflexionaba sobre el éxito. El Deportivo es equipo de Primera División y eso es la bomba. Todo se resolvió en Valladolid, un campo maldito durante años que ahora queda en la historia del club porque hacía casi sesenta años que no se festejaba un ascenso fuera de casa. También tiene su saborcillo.

El cielo se abrió y llovió a mares como en aquella Copa del Rey del 95. Y salió el sol al final. La tarde quedó luminosa en Valladolid para acompañar el ascenso del Deportivo a Primera División, un salto esperado ocho años que se liquidó con una solvencia y un sosiego desacostumbrada en este Real Club del sufrimiento. Atrás quedaron tantas desdichas y amarguras, todo quedó sustanciado en un final de temporada de equipo grande, doce jornadas sin derrota para firmar el éxito en una jornada memorable que llevó la rúbrica final de dos goles de Nsongo Bil, un héroe inesperado porque no hace tanto marcaba para el Fabril. Es la firma de este Deportivo, que ha sabido reinventarse para resolver las emboscadas que se le planteaban durante el curso y llegar en su mejor versión a la fase decisiva del campeonato.

Valladolid fue una gozada de principio a fin, en la noche, en las calles, en el respeto de la afición local al deportivismo que se desparramó por sus calles. Tras todo eso llegó el fútbol y ahí mandó el Deportivo sin remisión. Gobernó el partido de inicio en base a su pegada porque la primera opción clara que tuvo la pasaportó a la red Bil con un testarazo que le retrata una vez más como el mejor delantero del equipo. Luismi Cruz estuvo en el golpe previo, como en el segundo gol. Dos golpes que fueron demasiado para un rival que apenas se jugaba nada ante una grada resignada. El Valladolid fue el Deportivo que hace un año contempló en Riazor la fiesta del Elche. El fútbol, como la vida, te voltea sin que apenas ofrezca tiempo a asimilarlo.

Los goles sentenciaron el partido bien pronto por más que el Valladolid hiciese un amago de revolverse. Cuando lo hizo siempre estuvo Ferllo bajo palos para ejercer de freno. Dos veces lo hizo antes del descanso y aún más firme se mantuvo tras el receso, cuando el equipo se replegó y ante el acoso de un rival con más vergüenza torera que fútbol.

Nada le sobraba al Valladolid, tampoco mucho tuvo que exponer el Deportivo para llegar a la meta. Cuando los nubarrones, esta vez futbolísticos, amenazaron de nuevo, Hidalgo maniobró en su justa medida y le dio cancha a Riki. Se puso en marcha entonces un rondo eterno pata dejar pasar los minutos hasta la fiesta final en los cuatro puntos cardinales del Nuevo Zorrilla. En todos había deportivistas, una representación de un universo blanquiazul que celebra dichoso en medio mundo, en esa Coruña entera que se va de borrachera. Es el momento. El Deportivo es de Primera…División.