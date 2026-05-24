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Dépor

Así es el plan del Dépor para celebrar el ascenso en A Coruña esta misma madrugada

Mañana, lunes a las 19.00 horas, será el festejo en María Pita con la afición

Bea Arrizado
Bea Arrizado
24/05/2026 22:18
Villares al final del encuentro
Villares al final del encuentro
Fernando Fernández
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Después de celebrar el ascenso en el José Zorrilla con todos los desplazados, los jugadores ya van camino de A Coruña para seguir con la fiesta. Hoy la cosa se extenderá hasta que el cuerpo aguante. La ocasión no es para menos.

El club ha diseñado un dispositivo pensado para que el deportivismo pueda celebrar con sus ídolos un hito histórico. Después de ocho años, el conjunto blanquiazul vuelve a Primera División. Y eso se merece una celebración a la altura. Una vez los jugadores lleguen a la ciudad herculina, se reunirán con la afición en la Fan Zone instalada en la explanada de Riazor. La hora de llegada aproximada del autobús del Deportivo es a las 2.30 horas de la madrugada. Allí habrá una pantalla gigante y un escenario en el que se subirán los ídolos de A Coruña.

Desde la entidad se explica que esta noche no habrá festejo en Cuatro Caminos, porque entienden que ese lugar representa las grandes celebraciones históricas del deportivismo y, para el club, el momento adecuado es una vez finalice la competición, coincidiendo además con el último partido en casa ante la UD Las Palmas (domingo, 18.30 horas).

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