Valladolid-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 41 de LaLiga Hypermotion

Mulattieri en el Deportivo-Valladolid de la primera vuelta Quintana

El Valladolid se cruza en el camino de un Deportivo que tiene la mirada puesta en Primera División. Ambos se verán las caras este domingo (18.30 horas) en un encuentro en el que los blanquivioletas tienen como objetivo principal cerrar la temporada en casa, ante su gente, con una victoria. Mientras, el conjunto herculino necesita los tres puntos para certificar su regreso a la máxima categoría.

El Deportivo llega al encuentro en segunda posición merced a 74 puntos; su rival, el Pucela, es decimosexto con 46. El combinado dirigido por Fran Escribá, que tenía a principio de curso la intención de pelear por el ascenso, solo le ha dado para sellar la permanencia con cierta holgura.

📅 Horario del Valladolid-Deportivo

El encuentro entre el Valladolid y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario.

Día : domingo, 14 de mayo

: domingo, 14 de mayo Hora : 18.30 horas

: 18.30 horas Estadio : José Zorrilla

: José Zorrilla Competición: jornada 41 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Valladolid-Deportivo en TV

Movistar Plus+: El canal principal para la Segunda División es LaLiga TV Hypermotion, habitualmente disponible en el dial 56 .

El canal principal para la Segunda División es LaLiga TV Hypermotion, habitualmente disponible en el . DAZN: La plataforma de streaming deportivo también incluye los partidos de la Segunda División en sus paquetes.

La plataforma de streaming deportivo también incluye los partidos de la Segunda División en sus paquetes. Orange TV: Los clientes que tengan contratado el paquete de fútbol podrán ver el encuentro sin problemas a través del dial asignado (108) para LaLiga Hypermotion.

Los clientes que tengan contratado el paquete de fútbol podrán ver el encuentro sin problemas a través del para LaLiga Hypermotion. Amazon Prime Video: Si tiene una cuenta Prime, puede suscribirse al canal de LaLiga SmartBank/Hypermotion dentro de la propia plataforma de Amazon para ver el partido directamente desde su aplicación.

Si tiene una cuenta Prime, puede suscribirse al canal de LaLiga SmartBank/Hypermotion dentro de la propia plataforma de Amazon para ver el partido directamente desde su aplicación. La Televisión de Galicia no retransmitirá el Valladolid-Deportivo.

Cómo seguir el Valladolid-Deportivo on-line

El partido que se celebrará en el estadio José Zorilla puede seguirse puntualmente a través de la web de DXT Campeón.

En la retransmisión en directo de nuestro periódico se ofrecerán todos los detalles de lo que ocurra en el partido.

Además el lunes en nuestro podcast Unos de Nuevo haremos un extenso resumen de lo sucedido.