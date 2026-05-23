Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Valladolid-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 41 de LaLiga Hypermotion

A dos jornadas del final de la temporada regular, el Deportivo puede certificar en Pucela (18.30 hoas) de forma matemática su regreso a Primera División

Sergio Baltar
23/05/2026 11:45
Quintana. Deportivo- Valladolid en Riazor
Mulattieri en el Deportivo-Valladolid de la primera vuelta
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Valladolid se cruza en el camino de un Deportivo que tiene la mirada puesta en Primera División. Ambos se verán las caras este domingo (18.30 horas) en un encuentro en el que los blanquivioletas tienen como objetivo principal cerrar la temporada en casa, ante su gente, con una victoria. Mientras, el conjunto herculino necesita los tres puntos para certificar su regreso a la máxima categoría.

El Deportivo llega al encuentro en segunda posición merced a 74 puntos; su rival, el Pucela, es decimosexto con 46. El combinado dirigido por Fran Escribá, que tenía a principio de curso la intención de pelear por el ascenso, solo le ha dado para sellar la permanencia con cierta holgura.

📅 Horario del Valladolid-Deportivo

El encuentro entre el Valladolid y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario.

  • Día: domingo, 14 de mayo
  • Hora: 18.30 horas
  • Estadio: José Zorrilla
  • Competición: jornada 41 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Valladolid-Deportivo en TV

  • Movistar Plus+: El canal principal para la Segunda División es LaLiga TV Hypermotion, habitualmente disponible en el dial 56
  • DAZN: La plataforma de streaming deportivo también incluye los partidos de la Segunda División en sus paquetes.
  • Orange TV: Los clientes que tengan contratado el paquete de fútbol podrán ver el encuentro sin problemas a través del dial asignado (108) para LaLiga Hypermotion.
  • Amazon Prime Video: Si tiene una cuenta Prime, puede suscribirse al canal de LaLiga SmartBank/Hypermotion dentro de la propia plataforma de Amazon para ver el partido directamente desde su aplicación.
  • La Televisión de Galicia no retransmitirá el Valladolid-Deportivo.

Cómo seguir el Valladolid-Deportivo on-line

El partido que se celebrará en el estadio José Zorilla puede seguirse puntualmente a través de la web de DXT Campeón.

En la retransmisión en directo de nuestro periódico se ofrecerán todos los detalles de lo que ocurra en el partido.

Además el lunes en nuestro podcast Unos de Nuevo haremos un extenso resumen de lo sucedido.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Quintana. Deportivo- Valladolid en Riazor

Valladolid-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 41 de LaLiga Hypermotion
Sergio Baltar
19Celebración de los jugadores del Dépor en el encuentro ante el Espanyol, en el que fueron campeones de Liga

El Dépor busca de nuevo una gran meta ante un rival sin objetivo
Omar Bello
Bil Nsongo se lamenta de una ocasión fallada durante un partido de este temporada en Riazor

Al Deportivo le tocará sufrir en Valladolid... como hasta ahora
Dani Fernández
De izquierda a derecha, Piña, Belló, Manolete, Fran y Portela. Tras ellos Queco Piña, que fue canterano del Deportivo

Una charla con cinco leyendas del Deportivo: “No podemos ser miedosos. Y no lo vamos a ser”
Juan L. Cudeiro