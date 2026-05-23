Otro fantasma del pasado que el Deportivo debe espantar en Valladolid: arbitra Ais Reig

Ais Reig señala a Borja Valle mientras discute con Natxo González en un Cördoba-Deportivo

No es suficiente con la responsabilidad de ascender y volver a Primera División No es suficiente con tener que hacerlo en Valladolid, territorio que históricamente ha sido como visitar al dentista para el Deportivo. El conjunto blanquiazul tendrá que espantar un último fantasma del pasado. Un vestigio de todo lo que pretende dejar atrás después de conocerse que el encargado de dirigir el encuentro de este domingo en Zorrilla es Saúl Ais Reig.

Es curiosa la relación que el colegiado alicantino y el cuadro blanquiazul mantienen desde hace ocho años. Su actuación en el Córdoba-Deportivo de la 2018-19, la primera de este largo trayecto lejos de la máxima categoría, es de un recuerdo tan malo que en el imaginario colectivo deportivista ha quedado como uno de los trencillas más temidos, por más que los resultados cuando él es el encargado de impartir justicia no sean para nada desfavorables al Dépor.

Los penaltis potenciales de Saúl Ais Reig Más información

Tampoco se puede culpar a cualquier aficionado deportivista al que le haya recorrido un escalofrío cuando hoy conozca la designación. Su exhibición aquella tarde en el Arcángel incluyó tres rojas para el Dépor, Natxo González, Pablo Marí y Borja Valle. Una de ellas, además, con acusaciones por parte del berciano de mentir en el acta.

Con nueve, al equipo herculino se le escapó la victoria en aquel encuentro en el minuto 93. Desde entonces, el ahora conocido como Saúl Ais ha vuelto a acompañar con el silbato al Deportivo en otras seis ocasiones. Todas ellas en Segunda. Una derrota en Mallorca (1-0), un empate ante el Sporting... y una racha de cuatro victorias consecutivas, dos de ellas esta temporada, ambas contra el Zaragoza.

Polémica en el VAR

El Deportivo ha conseguido esquivar las polémicas con el alicantino sobre el césped, aunque no puede decir lo mismo cuando Ais Reig ha tenido que intervenir desde la distancia. El último encontronazo tuvo lugar la temporada pasada, en la visita blanquiazul al Mirandés. En Anduva, Saúl llamó hasta en dos ocasiones a Muresan Muresan para señalar otros tantos penaltis de Pablo Martínez que impidieron el triunfo coruñés (2-2).