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Dépor

Cientos de deportivistas despiden al equipo en Abegondo en su partido hacia Valladolid

La afición abarrotó los exteriores de la ciudad deportiva para mostrar su apoyo a la plantilla a 24 horas del encuentro que puede devolver al club herculino a Primera División

Bea ArrizadoLucía Dávila
Bea Arrizado y Lucía Dávila
23/05/2026 15:14
La afición del Deportivo despide al equipo en el túnel de acceso a Abegondo
La afición del Deportivo despide al equipo en el túnel de acceso a Abegondo
Germán Barreiros
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El Deportivo puede cerrar este domingo su ascenso a Primera División en Valladolid. Pero de lo que no hay duda es que empezó a conseguirlo este sábado en Abegondo. Después de la última sesión de trabajo antes de partir a tierras pucelanas, la plantilla blanquiazul se dio un auténtico baño de masas mientras empezaba a recorrer los algo más de 400 kilómetros que separan ambas ciudades por carretera. 

Cientos de aficionados abarrotaron los exteriores de la ciudad deportiva desde las 14.00 horas para ir generando un ambiente espectacular en el que no faltaron banderas, cánticos ni bengalas. Tampoco agua, ofrecida por operarios del Deportivo para combatir el bochorno. La locura tuvo su punto culminante hacia las 15.00 horas, momento en el que el bus inició su marcha hacia Valladolid

Antes de partir rumbo a Pucela, el autobús hizo una parada que sirvió para que los futbolistas recibiesen, prácticamente piel con piel, todo el cariño de su gente. El primero en asomarse fue el capitán, Diego Villares, que mostró su agradecimiento a la gente allí presente. Detrás del '8' blanquiazul aparecieron José Ángel, Ximo Navarro, Sergio Escudero y Yeremay Hernández, el resto de capitanes.

José Ángel Jurado y Diego Villares agradecen el apoyo de la afición
José Ángel Jurado, Diego Villares, Ximo y Yeremay agradecen el apoyo de la afición a pie de autobús
Germán Barreiros

El mediocentro andaluz incluso pidió a Villares que bajase del autobús. Y allí, en el medio de una enfervorecida afición, los capitanes agradecieron con gestos el cariño de la afición, que aguantó durante una hora el calor que asediaba Abegondo.

Esto solo es el primer paso. Está previsto que la expedición blanquiazul llegue a Valladolid a última hora de la tarde, donde, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores desplazados, se espera que haya un recibimiento igual de multitudinario para seguir alentando al equipo en casa paso del camino.

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