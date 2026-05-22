Valladolid cierra un dispositivo de altísima seguridad para recibir a la afición del Deportivo

El estadio José Zorrilla RVCF

Valladolid y el Real Valladolid han concretado un dispositivo de altísima seguridad para recibir a la afición del Deportivo este fin de semana en tierras castellanas. Tal y como apunta Radio Marca Valladolid, las instituciones responsables desarrollaron en la mañana de este viernes la reunión de seguridad previa al choque de la jornada 41.

Según el medio pucelano, el club blanquivioleta triplicará la seguridad privada habitual presente en el José Zorrilla. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden han establecido la Plaza Marcos Fernández, en el barrio de Parquesol, como el punto de encuentro de los aficionados del Dépor. Dicho enclave se encuentra en el barrio de las afueras de la ciudad donde se ubica el estadio vallisoletano, aunque a algo más de 20 minutos a pie del campo.

A mayores, las instituciones no han dibujado un plan para los aficionados del Deportivo que acudan sin entrada a la capital de Castilla y León, pese a que a principios de semana corrió el rumor de que se valoraba establecer una 'Fan Zone'.

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De esta manera, Valladolid se 'blinda' ante la llegada de los aficionados blanquiazules, que esperan celebrar el regreso de su equipo a Primera ocho años después.