Una charla con cinco leyendas del Deportivo: “No podemos ser miedosos. Y no lo vamos a ser”

De izquierda a derecha, Piña, Belló, Manolete, Fran y Portela. Tras ellos Queco Piña, que fue canterano del Deportivo, ante la sede de DXT y El Ideal Gallego QUINTANA

Llegan con antelación y empiezan la tertulia sin periodistas por medio. Hay ilusión, pero también cautela. Todos saben lo que son los sinsabores con el Deportivo, pero también conocieron el éxito vistiendo de blanquiazul y por eso tienen confianza en que el equipo puede cerrar el ascenso a Primera este domingo en Valladolid. Entre Fran (700), Piña (340), Belló (253), Manolete (250) y Portela (152) suman 1.695 partidos oficiales con el Deportivo. Bien podrían conformar un Senado deportivista. “Que hable primero Manolo”, pide Fran, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club. Y Manolete, que también como el diez vistió la camiseta de la selección española absoluta, toma la palabra con la mirada en el Nuevo Zorrilla: “Va a ser el partido más difícil de la temporada, pero evidentemente tengo mucha ilusión… También me acuerdo un poco de Arsenio".

DXT: Lo de los "fuciños" ya es una referencia eterna para todos. Y no está del todo mal tenerla presente, pero la esperanza también alimenta las victorias, ¿no creen?

Manolete: Es que además el Deportivo está jugando muy bien cuando lo hace fuera de casa. Será complicado aunque ellos no se jueguen nada, porque también pueden tener algún tipo de incentivo por la victoria. Hay que esperar. Si no lo cerramos en Valladolid tendremos aquí al Las Palmas, que saldrá a morder.

Belló: Pues yo lo veo a tope de moral. Es cierto que hasta que no finalice todo y se haga realidad el objetivo no podemos echar las campanas al vuelo, pero al equipo lo veo bien. Creo que ganaremos en Valladolid.

Fran: Está hecho. Está listo ya y no lo digo solo por el Deportivo sino que es que no veo al Almería tan fuerte. Es un equipo irregular. Tener un partido clave como el que tuvieron la semana pasada y perderlo hace mucho daño. No creo que el Almería vaya a ganar al Sporting en Gijón.

Piña: El Deportivo ha ido de menos a más y ha estado en los puestos de arriba todo el año. No podemos ser ahora un equipo miedoso y seguro que no lo vamos a ser. Sabemos como tenemos que jugar.

Manolete: El otro día el primer tiempo contra el Andorra no fue bueno… No es sencillo imponerse.

Fran: Estoy contigo. Además es que en casa se han ganado muchos partidos con una pizca de fortuna.

Piña: La suerte muchas veces hay que merecerla. El equipo tuvo alguna duda, pero la plantilla tiene muy buenos jugadores. Seguro que tampoco vamos a cambiar la manera de jugar ahora.

Portela: ¿Vistéis como salió el Andorra a jugar a Riazor? Estaban tranquilísimos. El Valladolid va a salir igual. De todos modos, yo soy de los que piensan que el futbolista no tiene presión. Una vez saltas al campo lo harás bien o mal, pero la presión la dejas en cuanto pisas el césped.

Fran: En realidad el Dépor lleva todo el año con mucha presión. No hay más que ver cómo está el campo cada domingo. ¡Qué mayor presión que cuando sales al campo y está la grada abarrotada…! Es lógico que se sienta responsabilidad y los jugadores saben que la tienen, pero estoy convencido de que van a Valladolid con mucha confianza porque además saben que el Almería no está para mucho y que lo tienen todo a favor.

Belló: Puede que muchos jugadores del Valladolid estén pensando ya en la temporada que viene, en no lesionarse, no arriesgar. Y el Deportivo se lo juega todo. Ahí pones lo máximo que tienes.

Manolete: Pero a veces es peor porque lo quieres hacer bien y te salen las cosas al revés. El fútbol es rarísimo.

Portela: Los resultados últimamente han sido buenos. Tenemos un equipo eficaz, con poco le hemos ganado a Mirandés o Andorra porque fueron rivales que seguramente nos superaron en varios tramos de partido. Nosotros llegamos y marcamos.

Manolete: En cuanto a juego la campaña ha sido un poco irregular y por eso tengo un poco de miedo a que en Valladolid ocurra la mala. Por eso, aunque tengo confianza no me termino de fiar del Deportivo.

Piña: El equipo ha cambiado a mejor tras la lesión de Mella y ni mucho menos es por culpa suya, porque es un grandísimo futbolista. Pero se ha fortalecido la parte de atrás y arriba sabemos como hacer daño. El entrenador ha encontrado una alineación que funciona y casi podríamos decir hasta los cambios que va a hacer durante el partido.

Fran: El mejor jugador esta temporada ha sido Mario Soriano. Está siendo un jugador determinante. No sé si ha sido bueno o no retrasar su posición, pero le da mucho dinamismo al equipo. Y el gol del otro día… Pero no viene de ahora, viene de atrás. Otra cosa es que las miradas o los focos estaban en otro tipo de jugadores como Yeremay o Mella, que son buenísimos también. Yeremay ya sabemos todos que es un jugador diferencial, pero le falta un poco más de continuidad. Y Mella me gusta mucho porque es muy rápido. Ha habido partidos con el resultado apretado y su velocidad los ha desatascado. Ya solo por eso es un jugador diferente.

Belló: Y hay que valorar que Yeremay no ha estado a tope físicamente. Pero desde luego hace cuatro cosas y ya vale más que muchos otros juntos.

DXT: A los delanteros se les ha criticado mucho, pero al final ha aparecido Nsongo Bil y Eddahchouri marcó el gol decisivo el pasado fin de semana.

Fran: Me sorprende que firmes a dos delanteros y acabe jugando uno del Fabril. Eso invita mucho a la reflexión. O que te gastes no sé cuanto en Patiño y Riki… y acabe jugando Noé.

Manolete: El mejor me parece Mulattieri, pero el equipo suele jugar con un solo delantero y él ahí sufre. El chico del Fabril es un buen jugador, pero no tiene en quien apoyarse muchas veces. Le ves que se pelea en solitario.

Fran: Yo creo que hay que fichar siempre. Cuanto mejor plantilla y mejores jugadores tengas y más competitividad, mucho mejor. Yo creo que hay que tener una plantilla amplia para aguantar lo que exige la competición. Y luego están los chicos de la casa. Noé es como otros muchos jugadores que no se sabe realmente... Porque en la cantera hay que tener mucha paciencia. Hay que dar tiempo a las cosas. Los niños pasan por diferentes procesos y hay que ir con mucho, muchísimo cuidado. A veces ves a jugadores que tuvieron un desarrollo físico importante y destacan más durante un tiempo y luego se frenan. O ves a otros que por su timidez o por lo que sea tardan más en convencer a los entrenadores. Yo mantengo que en la cantera del Deportivo hay muy buenos jugadores y creo que por el camino se han perdido unos cuantos. No se ha tenido la misma paciencia con muchos como la que se ha tenido con Yeremay, por ejemplo. Ahora empezamos a hablar de Noé. Pues más de lo mismo: hay que darle tiempo. Noé ha jugado muy bien, con descaro, valentía, llegada... La clave es formar a los chicos lo mejor posible para que cuando lleguen al primer equipo puedan dar la medida y el salto no sea duro. Mella y Yeremay se han convertido en dos de los mejores jugadores. Y son de casa. En mi opinión han crecido todavía más que el equipo.

Manolete: Lo importante ahora es ganar este partido y el equipo también crecerá en Primera. Estos últimos tiempos hemos aprendido a sufrir.

Fran: Sufrimos, pero vamos a salir. Lo que no va a cambiar es la exigencia, que siempre estará ahí. Porque estamos hablando del Deportivo, que tiene una historia detrás que pesa mucho. Hoy te exigen ascender. Cuando estás en Primera te van a pedir entrar en Europa. Y cuando entres en la Conference o en Europa League, te van a pedir la Champions porque es algo natural.