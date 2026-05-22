"Pasión, ilusión y cabeza", la fórmula de Hidalgo para el ascenso del Dépor: "Tenemos el privilegio de luchar por algo increíble"

Antonio Hidalgo en el Cádiz-Dépor Fernando Fernández

Antonio Hidalgo tiene su propia versión del 'cabeza fría y corazón caliente' para el Valladolid-Deportivo que este domingo puede darle al equipo blanquiazul el ascenso a Primera División. El técnico catalán no quiere que sus pupilos se aíslen de toda la ilusión generada en el deportivismo, pero al mismo tiempo pide "mucha cabeza" para afrontar el encuentro en Pucela como uno más de la categoría. Y, por supuesto, recuerda la importancia de acudir a Zorrilla dispuestos a sufrir:

Físico. “Solo con la baja de Mella. El resto ha entrenado con total normalidad toda la semana y estamos con todos los efectivos. Vendrán Samu, Noé y Bil. Yeremay está perfecto. No fue el único que no terminó. Son situaciones normales de control que vamos haciendo durante la semana”.

Nivel anímico. “Con la máxima tranquilidad posible. Ilusión tremenda en la ciudad. Eso se palpa en el día a día. Pero es un partido más. El rival nos lo va a poner difícil; estará igualado en todas las facetas. Han mejorado mucho desde la llegada de Escribá y toca ir a por todas”.

Sorribas. “Siempre está muy atento a todos. Jugadores, cuerpo técnico… es una pieza que siempre digo que es fundamental en un vestuario. Es un nexo de unión entre jugadores y técnicos, para saber cómo se sienten. Hace un trabajo espectacular”.

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Sin jugarse nada. “Es pasado. Estamos en el presente. Tenemos que centrarnos mucho en el partido, en cómo prepararlo. El tipo de partido que nos interesa jugar, un rival que nos lo pondrá complicado. Dura 90 minutos en una situación en la que venimos en pico de confianza muy alto. La sensación de que tendremos que sufrir mucho para sacar otra victoria, eso nos acercará al objetivo”.

Valladolid. “Analizar al rival, viendo qué estrutura pueden hacer. Venían jugando de cuatro, en el último de cinco… hay que analizar los momentos con y sin balón y ver qué es lo que más nos interesa”.

La ansiedad pesa. “Creo que hemos ido evolucionando y aprendiendo de a primera vuelta. De las situaciones que nos encontrábamos ante rivales como Andorra y Castellón, yendo a pares desde el principio. En la primera media hora estabas ajustado, pero cuando dejabas de estarlo, nos hacían más daño. Decidimos hacer otro tipo de partido, ajustando situaciones que pensábamos que serían de una manera y fueron de otra. Tenemos piernas para terminar los partidos bien y hoy en día se deciden muchos partidos con gente desde el banquillo”.

Vestuario. “Es algo objetivo. Tenemos que tener mucha pasión, mucha ilusión, pero lo más importante es la cabeza. Saber qué partido queremos jugar, cómo queremos jugarlo, pasar juntos los momentos de sufrimiento para sacar los tres puntos”.

Semana fácil o difícil. “Lo que intentamos, lo que vamos viendo durante la semana, es incidir en lo que queremos hacer y lo que podemos controlar. Es importante saber que la ilusión, la excitación que tiene la ciudad, es grande. Sabemos lo que nos jugamos contra un rival que nos lo pondrá muy complicado. Hay que gestionar los momentos, pero la pasión y la ilusión debe existir”.

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Desplazamiento de la gente. “Es brutal. Lo hemos dicho todas las semanas. El apoyo de la afición es brutal. Nos sostiene en los momentos delicados, de sufrimiento. Eso va a pasar el domingo. Hay que ir con la sensación de que hay que sufrir el partido, que hay que pelearlo al mil por mil. Y en los momentos de dificultad, ese apoyo siempre nos da ese plus de fuerza, de ánimo. Todo lo que se mueve es bonito, pero nuestra realidad es que tenemos un partido muy complicado que se decidirá por pequeños detalles”.

Más importante. “Como jugador he tenido la suerte de vivir este tipo de momentos más de una vez. Como entrenador, es obvio que es el partido que tiene más importancia. En Sabadell también tuve uno… son momentos que tienes que vivir y de los que tienes que aprender para siguientes veces”.

Disfrutar. “Es un proceso en el que los que estamos aquí, yo el primero, tengo que ir aprendiendo a disfrutarlo. Son muchos meses, muchas semanas de tensión, de presión y tienes que saber llevarlo. Forma parte del cargo, pero sí tiene también su parte de disfrute”.

Responsabilidad. “Tenemos el privilegio de poder luchar por algo increíble. Nos lo marcábamos como el posible objetivo. Es el privilegio de la tensión, la presión… entonces hay que disfrutarlo. Pero con esa dosis de tener cabeza y saber qué tenemos que hacer en esos momentos. Sueño con preparar el partido de la mejor manera posible, transmitir todo lo que podemos hacer el partido del domingo. Es un partido más de la categoría, sabiendo que ganando tienes el objetivo y vamos con la máxima ilusión”.

Final. “Creo que es una palabra que se usa más fuera que dentro. Nosotros nos centramos en la preparación del partido, en transmitir todo para prepararlos para lo que se puedan encontrar. Ha llegado un momento en el que esto solo va de ganar y este domingo solo uno más”.

Año en caso de ascenso. “Es un proceso en el que poco a poco te vas aclimatando a donde llegas. Te vas aclimatando al enotnrno y al club y lo que venga, vendrá”.