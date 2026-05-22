Manual del deportivista en ruta: guía rápida para los que viajan a Valladolid

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo Quintana / Patricia G. Fraga

El partido del Deportivo en Valladolid de este domingo a las 18.30 horas, con el ascenso en juego, provocará durante este fin de semana un número importante de desplazamientos de aficionados hacia la capital castellana. Miles de deportivistas recorrerán los cerca de 450 kilómetros que separan a una ciudad de la otra con el objetivo de poner punto final a una larga travesía de ocho temporadas lejos de Primera División. Por ello, se prevé una gran movilización para un viaje que llenará de camisetas blanquiazules las carreteras de la A-6 y la A-62, con varias paradas habituales para descansar, comer o comprar productos típicos antes de desembarcar en la ciudad del Pisuerga.

Primera parada. La zona de Valcarce y Pedrafita suele convertirse en uno de los primeros puntos de descanso para quienes comienzan su trayecto desde A Coruña. La ubicación de cafeterías y varias gasolineras hacen de este área una parada de lo más habitual para desayunar o reagruparse con los amigos que van en otros vehículos antes de dejar atrás tierras gallegas.

Ponferrada, puerta de entrada al Bierzo. La capital berciana es otro de los clásicos con los que uno se encuentra por la A-6. Muchos viajeros aprovechan la parada para repostar, comer algo rápido o hacer una pausa antes de continuar hacia León. Ponferrada destaca por su castillo templario, por la Torre del Reloj —punto de referencia histórico ubicado sobre una de las puertas de la muralla medieval— y por la gastronomía típica del Bierzo, con productos como la cecina, los pimientos asados o el botillo, el embutido rey de la comarca. El Malacaña es uno de los bares señalados para empezar la ronda por el casco histórico.

Una parada dulce. Astorga es una de las paradas más reconocibles y esperadas de todo el recorrido. La ciudad leonesa es famosa por sus mantecadas y hojaldres, habituales entre quienes atraviesan la zona por carretera y desean llevarse al paladar un clásico de la repostería tradicional española. Hay un gran número de pastelerías que elaboran y venden concentradas en el eje monumental de la ciudad, entre el Palacio de Gaudí y el Ayuntamiento, situado en la Plaza Mayor. La confitería Flor y Nata, en la calle San José de Mayo, es la que mejores críticas tiene. El cocido maragato es otra de las referencias de la zona.

Benavente, punto estratégico. La localidad zamorana es uno de los principales nudos de comunicación del noroeste peninsular y una de las paradas más habituales para repostar. Además, gracias a su estratégica ubicación, Benavente ha sido, a lo largo de la historia, un destacado cruce de caminos, siendo una parada obligatoria para los peregrinos al atravesar la Vía de la Plata y conectar el Camino de Santiago, con el de Valladolid y Asturias. Cuenta con una amplia ofertas de áreas de servicio, lo que le convierte en un punto señalado antes de afrontar el tramo final.

Tordesillas, ciudad dormitorio por un día. A menos de media hora de Valladolid, Tordesillas suele ser la última gran pausa para muchos aficionados antes de llegar al José Zorrilla. Además, debido a la alta demanda por alojarse en el centro vallisoletano, también será la localidad en la que muchos coruñeses decidan pasar la noche.

Ya en Valladolid. Una vez llegados a destino, los seguidores blanquiazules aprovecharán las horas previas al choque para animar, dar color a las calles y recorrer algunas de las zonas más conocidas de tapas y pinchos antes de desplazarse al José Zorrilla.

La capital vallisoletana está considerada una de las grandes referencias gastronómicas de Castilla y León y cuenta con una amplia vinculación con el tapeo, especialmente en los alrededores de la Plaza Mayor y la Calle Campanas. Uno de los restaurantes que más fama guarda es Jero. Un local con innumerables montaditos y un templo para los amantes de los pinchos, con un precio de 3,50 euros cada uno.

Muy cerca se encuentra El Corcho, otro establecimiento del estilo. Situado en Calle Correos, destaca por su gran ambiente y rapidez en la atención. El plato estrella son las croquetas de jamón, aunque el bacalao rebozado y los torreznos crujientes, junto a una copa de vino de la Ribera del Duero, también son uno de los imprescindibles para su clientela.

La Mejillonería, en la Calle de los Héroes de la Alcántara, conocido por sus bocadillos de calamares, y Menganita de cual, ubicado junto a la catedral en Núñez de Arce, también son unas de las opciones más recomendadas. Vinotinto y El Figón también se cuelan en la lista, aunque son más para sentarse tranquilamente y poder degustar platos más elaborados.

Y para la noche... Si todo sale como se desea y el Deportivo logra el ansiado ascenso, para los aficionados que opten por celebrar por todo lo alto en Valladolid, la ciudad ofrece numerosas zonas de ocio nocturno y un gran ambiente, sobre todo en la Plaza de Coca. En pleno corazón de la capital, es muy popular para tomar el vermú y por su actividad nocturna, siendo uno de los puntos principales de la larga noche vallisoletana. A mayores, Pedro Paoloantonio, joven empresario coruñés responsable de la organización de las Pecatto Sessions que se celebran cada jueves en The Clab, antiguo Chaston, en la Calle Costa Rica, ha alquilado el Moss Club, pub pucelano, para que sea el centro de la celebración y que los miles de desplazados a la meseta puedan disfrutar como en casa de una fecha que puede quedar para la historia del deportivismo.