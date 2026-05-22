Dépor

Las peñas convocan al deportivismo para despedir a la plantilla en Abegondo en su partida hacia Valladolid

La quedada será a las 14.30 horas de este sábado

Esther Durán
22/05/2026 16:34
Imágenes del recibimiento al Deportivo para el encuentro con el Andorra
La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces han emitido este viernes un comunicado para invitar a la afición a despedir a la plantilla del Dépor en su partida hacia Valladolid. La quedada promovida por las agrupaciones está prevista para este sábado a las 14.30 horas en los exteriores de la Ciudad Deportiva de Abegondo.

"Só queda un paso máis para chegar ao noso destino. Un camiño de volta que iniciamos hai oito anos", comienza el comunicado, en que se recalca que "cada segundo desta viaxe valeu a pena, dado que reafirmou o amor e paixón" por el Dépor. 

"Quedou claro que a súa xente nunca o vai abandonar. É posible que nos próximos días esta viaxe remate e queremos facelo ao grande. Para iso necesitamos a colaboración de todos vós. A primeira cita será este sábado despedindo ao bus do equipo en Abegondo, na súa saída cara terras vallisoletanas", recalca el escrito.

El club triplica la seguridad privada y las fuerzas del orden establecen una plaza del barrio de Parquesol como punto de encuentro blanquiazul

"Precisamos a cada un de vós, coa vosa camisola e bandeira blanquiazul nos exteriores da cidade deportiva e zonas adxacentes. Imos gravar nas nosas memorias un novo recordo imborrable en azul e branco", apuntan las peñas, que pidieron civismo en cuanto al estacionamiento de vehículos y recalcaron que únicamente van a despedir al equipo, a los jugadores "e nada máis". "Ás autoridades competentes, queremos lembrarlles que estamos na nosa casa. Poden estar seguros que alí non se vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. Estaremos nós, o autobús e 'os montes de Abegondo'", recalcaron.

