El Ideal Gallego y DXT Campeón también se visten de blanquiazul para apoyar al Deportivo

Fachada del Palacio de la Ópera con las banderas blanquiazules QUINTANA

“Cuidado con la fiesta que te la quitan de los fuciños”, avisó un sabio, el de Arteixo. Y nos la quitaron. Otra cosa es la ilusión. Por eso, con cautelas, prevenciones y hasta supersticiones, pero también con orgullo y esperanza, A Coruña luce su piel blanquiazul. Siempre lo hace en las grandes ocasiones y la de este fin de semana lo es. El Deportivo jugará en Valladolid por dejar atrás ocho años sin pisar la máxima categoría del fútbol español, un tiempo en el que además se asentó en una catacumba futbolística que jamás había explorado durante cuatro temporadas consecutivas.

Ahora es el momento. Y la ciudad siempre está ahí con su equipo. No falla. DXT Campeón y El Ideal Gallego tampoco. Por eso los transeúntes que pasaban ayer delante del Palacio de la Ópera, donde se ubica nuestra Redacción, observaban admirados dos enormes banderolas de nueve metros de largo desplegadas en la fachada, una con las franjas blanquiazules, la otra con la leyenda Forza Dépor.

De esta manera el Grupo Editorial El Ideal Gallego se suma a la fiebre blanquiazul que ya es bien visible en toda A Coruña y en varias poblaciones de su área metropolitana. También en otras ciudades porque el deportivismo late en diferentes latitudes.

La estatua de María Pita vestida de blanquiazul QUINTANA

Pero un paseo por A Coruña sirve para disfrutar de una ciudad engalanada de ilusión blanca y azul. Lo está el Palacio Municipal de María Pita, en el que las ventanas lucen los colores deportivistas. O varios edificios donde cuelgan banderas al estilo de las que mostramos en nuestra Redacción. Todavía hay tiempo hasta el domingo para teñirnos aún más de blanquiazul. Cuidado con la fiesta, sí. Respeto todo porque el fútbol suele escribirse con renglones no siempre rectos. Pero orgullosos siempre de lucir nuestra piel.

La estatua de María Pita vestida de blanquiazul QUINTANA

María Pita tambíen se une

Tampoco ha querido pasar la oportunidad de sumarse a las muestras de apoyo María Pita. La estatua está vestida desde este viernes con la camiseta blanquiazul y portando la bandera en su mano derecha. "María Pita xa está lista para honrar as cores branquiazuis", apuntó el Concello en redes sociales con un vídeo