El Concello vallará Cuatro Caminos el domingo ante el "posible ascenso"

El Concello de A Coruña vallará la fuente de Cuatro Caminos el domingo. Lo hará ante una posible celebración de ascenso del Deportivo, que podría lograr el salto de categoría a partir de las 18.30 horas.

"El Ayuntamiento tiene que tener previsión", explicó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en el programa ‘Cita en María Pita’, de Radiovoz.

La regidora también pidió prudencia y recalcó que el gobierno municipal tiene "varios planes" posibles para poner en marcha dependiendo del resultado del partido.

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Cabe destacar que más allá de este punto habitual de celebración, el Dépor organizará en la explanada de Riazor una 'Fan Zone' con animación desde las 10.00 horas. Sin embargo, ni en ese punto ni en ningún otro de la ciudad se podrán retransmitir las imágenes del partido en una pantalla gigante tras la prohibición de LaLiga.