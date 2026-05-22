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Dépor

¿Deportivo de La Coruña o Deportivo de A Coruña? La consulta sobre el cambio de nombre ya tiene fecha

La votación, abierta a abonados mayores de 12 años, será vinculante y la opción que tenga mayoría simple será la que se llevará a cabo

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
22/05/2026 08:47
Afición blanquiazul en el Dépor-Andorra
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El Deportivo ya ha puesto fecha a la consulta vinculante que llevará a cabo con su masa social para decidir, de manera consensuada, sobre la denominación oficial del club y su adecuación a la toponimia oficial de A Coruña.

La consulta se desarrollará desde las 9.00 horas del miércoles 17 de junio a través de un sistema de votación online que estará abierto hasta las 18.00 horas del domingo 21 de junio. Además, el club habilitará un canal telefónico específico para mayores de 65 y otros colectivos que puedan precisar asistencia.

En dicha votación podrán participar las personas abonadas y los 'socios amigo' con 12 o más años de edad cumplidos el citado día de inicio, tal y como se acordó en el I Foro Social. En el referéndum, se abrirá la posibilidad de decidir sobre mantener la actual denominación social del Deportivo o adaptarla al topónimo oficial de la ciudad. Las opciones sometidas a votación serán mantener la nomenclatura de "Real Club Deportivo de La Coruña" o adecuar el nombre del Club a la toponimia oficial de la ciudad, adoptando en este caso la denominación de "Real Club Deportivo de A Coruña" en castellano y "Real Club Deportivo da Coruña" en gallego.

Para que la adecuación del nombre del club se lleve a cabo, esta opción deberá obtener mayoría simple en los votos. En caso de no ser así, se mantendrá la nomenclatura actual.

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