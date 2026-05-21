La Federación de Peñas del Valladolid endurece su postura con la afición del Dépor en Zorrilla

Barcia realiza un envío en largo durante el Dépor-Valladolid en Riazor Quintana

La tensión en torno al desplazamiento masivo de aficionados del Deportivo a Valladolid sigue creciendo a pocos días de que se dispute el decisivo encuentro en el estadio José Zorrilla. La Federación de Peñas del Valladolid ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que insiste en que los seguidores deportivistas deberán situarse única y exclusivamente en las zonas habilitadas para la afición visitante.

En el escrito, los seguidores blanquivioletas refuerzan la postura del club y van más allá, criticando a quienes buscan hacer negocio revendiendo entradas y ponen en peligro al resto de abonados. “Siempre abogamos por que se ponga a disposición del público visitante el mayor número posible de entradas, a un precio acorde a la categoría y con instalaciones que cumplan con la normativa para elementos de animación, pero lo que no podemos respaldar es que los hinchas revendan sus abonos, que pongan en conflicto a sus compañeros de grada y que tengan tan poco respeto y amor por el Real Valladolid como para promover un estadio teñido de colores que no sean los Blanquivioletas”.

El mensaje llega después de varios días de polémica por la elevada demanda de entradas por parte de la afición coruñesa y las medidas adoptadas por el Real Valladolid para tratar de impedirlo El partido, declarado de alto riesgo, podría reunir a más de 3.000 seguidores del Deportivo en Valladolid, aunque únicamente un millar de personas dispondrá de entrada en grada visitante.

"La Ley del Deporte indica que los aficionados visitantes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto. No está permitida la reventa de abonos o entradas. Si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al Estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno", insistía esta mañana por su parte el Real Valladolid.

La situación ha generado un importante malestar entre los aficionados blanquiazules, especialmente entre aquellos que ya cuentan con entrada en un sector diferente del campo.