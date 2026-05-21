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Dépor

La defensa del Dépor sigue abierta, pero encuentra la estabilidad

Antonio Hidalgo ha encontrado la fórmula con Altimira, Ximo, Noubi, Loureiro y Quagliata

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
21/05/2026 20:42
Altimira controla el balón ante la mirada de Ximo
Altimira controla el balón ante la mirada de Ximo
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La línea defensiva del Deportivo ha sido, durante toda la temporada, la parcela más sujeta a vaivenes. Entre lesiones, sanciones y picos de foma, Antonio Hidalgo no ha terminado de consolidar una retaguardia que los aficionados blanquiazules pudiesen recitar de carrerilla... hasta ahora.

Porque tomando como referencia los últimos siete encuentros, el cuerpo técnico deportivista ha apostado por repetir la zaga en cuatro de ellos. Es decir, ha habido variaciones. Pero, al mismo tiempo, siempre que han podido, Hidalgo y su staff han dado continuidad a la fórmula compuesta por Adrià Altimira como carrilero, Ximo Navarro como central diestro, Lucas Noubi en el eje de la zaga, Miguel Loureiro como central izquierdo y Giacomo Quagliata como carrilero de ese lado zurdo.

Hasta el duelo frente al Málaga, el Dépor nunca había apostado por esa fórmula. Con el puesto de carrilero ocupado en la derecha ocupado siempre por David Mella o Luismi Cruz, Altimira vino para reemplazar la ausencia de Ximo Navarro y actuar en ese puesto de central-lateral que abandonó desde la lesión del ‘11’.

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Ya sin Mella, caído en desgracia tras el duelo ante el Granada, Hidalgo tuvo que innovar y apostó por Alti como carrilero (o extremo, según como que se mire), abriendo así la puerta a contar en el once inicial con cinco defensas naturales.

Después de caer frente al conjunto nazarí, el Deportivo fue apostado por diferentes configuraciones defensivas, con Noubi, Barcia, Comas y Loureiro como los nombres que más bailaban en la alineación. En los duelos frente a Ceuta, Zaragoza, Sporting y Córdoba se sucedieron las combinaciones. Pero llegó el encuentro contra el Málaga del 4 de abril y el Dépor encontró una estructura que, desde entonces, ha replicado tres veces más: ante el Mirandés (3-1), el Leganés (2-1) y el Cádiz (0-1).

En el Mirandilla, Lucas Noubi vio su quinta tarjeta amarilla y Comas entró al descanso para mantenerse de inicio frente al Andorra. Pero el regreso del belga tras su sanción puede hacer que, en Valladolid, Hidalgo recupere una fórmula que ha dado, por fin, estabilidad a la retaguardia blanquiazul.

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