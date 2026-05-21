Escudero sigue sorprendido con la afición del Dépor: "Te pone los pelos de punta"

Sergio Escudero, durante el partido contra el Albacete en Riazor Javier Alborés

Sergio Escudero afronta un partido especial este domingo, donde tiene la posibilidad, él sí, de celebrar el ascenso a Primera División en casa. El Deportivo-Valladolid enfrenta a los dos últimos equipos del lateral, en el caso del pucelano el conjunto además de su ciudad natal... y con el que ya consiguió subir a la máxima categoría hace dos años.

Vivir la semana previa. “Es verdad que cuando vas por Coruña se vive diferente. La ilusión está ahí. Nosotros dentro del equipo hacemos lo que toca toda la semana, lo mismo que todas las semanas. Preparar el partido, tener clara la idea que vamos a llevar y sobre todo saber que va a ser un encuentro muy complicado”.

Difícil aislarse. "Siempre hay nervios. Las mariposas en la barriga están en cada partido. Pero eso se va cuando empieza el encuentro. La concentración tiene que ser máxima. Vamos a llevar la idea clara de lo que hay que hacer y eso es lo que te llevará a dejar los nervios atrás.”

Mensajes. “La ciudad es tan grande, está tan volcada, que te llegan muchos mensajes de apoyo de todos lados. Todos tenemos que transformar eso en fuerza y en ganas de ganar. No más allá de la ilusión que hay fuera del equipo”.

Valladolid no se juega nada. “Creo que ni positivo ni negativo. Tienen un equipazo, se querrán despedir de su afición bien en este último partido en casa. Será un partido muy complicado y no hay que mirar a otro lado porque es un recién descendido de Primera y estaba montado para estar arriba. Me da un poco de pena el año que han tenido. Tengo amigos allí y nadie se esperaba que pudieran llegar a sufrir. Me da un poco de pena, pero tendrá que hacer reflexión y ver qué ha pasado".

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Claves. “Hay que hacer todo lo que venimos trabajando durante la semana. El plan que marque el míster y llevarlo a cabo, porque se ha estado viendo que en todos estos partidos, incluso yendo por detrás, le hemos dado la vuelta. Hay que ir al límite con el plan que tengamos”.

Zorrilla. “Es un campazo. El césped está bien, suele ir bastante gente y creo que se va a vivir un ambiente muy bonito”.

Partido especial. “Lo vivo ilusionado por poder volver a casa. Jugar contra el equipo de mi tierra, muchos excompañeros. Es un partido especial, más allá de por lo que pueda significar. Contento de que pueda ser así”.

Experiencia. “Nosotros seguimos haciendo las cosas que sabemos hacer, preparación de partido que llevamos a cabo toda la semana, plasmarla el domingo y sobre todo tener la tranquilidad y que esa ilusión sea de la gente de fuera, no que nos afecte a nosotros”.

Ascenso distinto. “Sería especial por eso. Pero ya te digo yo que no estoy pensando en el ascenso. Estoy pensando en que se dé un buen partido, en que hagamos lo que llevamos preparando toda la semana. Si se puede conseguir el objetivo, mucho mejor, pero centrados en hacer un buen partido, será complicado y el resultado llegará después”.

Ambiente. “Lo que se va escuchando es que va a ser una locura la gente que va a ir. Eso pasa en pocos sitios. Hay que estar agradecido de los que van a ir incluso sin entrada. Los vamos a necesitar a todos. Los que vayan, los que se queden, les damos las gracias”.

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Lesión. "La lesión del año pasado es un aprendizaje. Cuando llegan estas cosas no las elige uno y te tienes que acomodar a ellas. Hay que llevarlo de la mejor manera posible. Y a raíz de ahí, el aspecto psicológico es muy importante. Me ha hecho seguir creciendo como persona y futbolista. Por muchos años que lleves en esto, siempre aprendes cosas diferentes"

Cambio de rol. "No tengo problema en aportar desde fuera, para esto está un equipo, una plantilla. Todos los que estamos fuera, incluso los que no están convocados, somos igual de importantes. Somos gente que aumentamos la capacidad de competir en los entrenamientos y aumentar el nivel de todos. Toca ahora ese rol y lo asumo con naturalidad, ojalá pueda seguir ayudando".

Controlar a los más jóvenes. "Tirón de orejas no, porque la gente es consciente de lo que hay en juego. Pero sí que toda esa ilusión se traslada al vestuario y es cuando hay que decir que muy bien, pero que hay que centrarse en lo que podemos hacer. Que es salir el domingo y competir al máximo, dejarnos cada gota de sudor. Sí que trato de transmitirle esa tranquilidad a los más jóvenes".

Mensajes en el mural. “Sobre todo me ha gustado el apoyo que recibimos. Había gente que, aunque no llevara entrada, iba a estar. Más esfuerzo que ese, no poder entrar pero acompañar igual al equipo, es lo que realmente te pone los pelos de punta. Todo lo que se mueve alrededor del Dépor, toda la ilusión, hay que dar gracias a toda esa gente”.

Sorprende. “Por supuesto que sorprende. La cantidad de personas que ves por la calle y te lo dice… eso dice de la grandeza del club. Hay que pensar en esa gente también que va allí y darlo todo por ellos”.

Jugar en Primera con el Dépor. “Me gusta ser cauto. Primero hay que conseguirlo. El partido del domingo es el más importante, si se consigue, mucho mejor. Pero obviamente que me gustaría seguir en A Coruña. Es una ciudad en la que estoy superagusto, pero ahora mismo quiero dejarlo aparcado porque lo más importante es el partido del domingo”.