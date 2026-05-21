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Dépor

El Valladolid reitera su derecho a echar del José Zorrilla a los aficionados del Deportivo que no se ubiquen en la grada visitante

El club se ampara en la Ley del Deporte y recuerda que no está permitida la reventa de abonos o entradas

Sergio Baltar
21/05/2026 11:17
Yeremay escapa de Ponceau durante el Dépor-Valladolid
Yeremay escapa de Ponceau durante el Dépor-Valladolid
PATRICIA G. FRAGA
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El Real Valladolid ha reiterado en la mañana de este jueves su derecho a echar del estadio José Zorrilla o a no permitir el acceso a los aficionados del Deportivo que no se ubiquen en la zona acotada para la hinchada visitante. 

El club pucelano, como ya hiciera el pasado lunes, ha emitido un comunicado en sus redes sociales recalcando estas cuestiones, amparado en la Ley del Deporte

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"La Ley del Deporte indica que los aficionados visitantes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto. No está permitida la reventa de abonos o entradas. Si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al Estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno", apunta la entidad blanquivioleta.

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