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Dépor

El gol de Zaka ante el Andorra evocó al de Xisco en Tarragona hace catorce años

Ambos dejaron el ascenso a tiro de una sola victoria a falta de dos jornadas

Omar Bello
Omar Bello
21/05/2026 05:00
Xisco celebra su gol ante el Nástic en la campaña 2011-12
Xisco celebra su gol ante el Nástic en la campaña 2011-12
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El pasado domingo, un gol de Zakaria Eddahchouri en la parte final del encuentro ante el Andorra dio al Deportivo un triunfo muy importante, que deja a los blanquiazules a solo una victoria del ascenso a falta de dos jornadas. El tanto del delantero neerlandés recordó, por diferentes motivos, a otra diana anotada por Xisco catorce años atrás, en la temporada 2011-12. En concreto, al gol que daba al Dépor la victoria en la jornada 40, antepenúltima de Liga en Segunda, en Tarragona ante el Nástic (1-2).

En ambos casos, tanto el gol de Xisco como el de Zaka dejaban al Dépor a tiro de una victoria de volver a Primera con solo seis puntos más en juego por delante. Además, los dos delanteros comenzaron el encuentro desde el banquillo y anotaron en los compases finales de la contienda, desatando el júbilo entre los aficionados deportivistas. Y por si las similitudes fueran pocas, en ambos encuentros el Dépor había empezado perdiendo, y se vio obligado a darle la vuelta al marcador para llevarse el triunfo.

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En el choque disputado en Tarragona, un gol de Xisco Campos a los once minutos de juego adelantaba a los locales, y Bruno Gama ponía las tablas a la media hora de partido. Xisco saltó al terreno de juego en el minuto 77, en lugar de Álex Bergantiños, que afrontaba su primer curso como jugador de la primera plantilla. El delantero balear anotó en el minuto 94, al rematar un centro desde la banda izquierda del mexicano Andrés Guardado. Ese gol era medio ascenso. El objetivo se cerró en la siguiente jornada ante el Huesca, también con Xisco como protagonista.

Eddahchouri alza el banderín de córner tras su gol
Zaka alza el banderín de córner tras su gol al Andorra
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Por su parte, Zaka saltó al campo ante el Andorra en el minuto 75, y cinco después ponía el 2-1 definitivo. Antes, Mario Soriano había dejado sin efecto, con un golazo de bandera, el tanto en la primera parte de Josep Cerdá. Ahora, falta saber que sucede en Valladolid para ver si las coincidencias continúan y el Dépor también certifica su regreso a Primera División.

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