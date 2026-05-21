El Dépor necesita un nuevo héroe del ascenso

Marchena celebra su gol ante el Jaén | Patricia G. Fraga

Una victoria este domingo ante el Valladolid significaría para el Dépor el regreso a la máxima categoría del fútbol español. En sus tres últimos ascensos a Primera, el equipo coruñés consiguió ese objetivo con una victoria definitiva: en 1991 ante el Real Murcia (2-0), en 2012 ante el Huesca (2-1) y ante el Real Jaén en 2014 (1-0). Cada unos de esos partidos pasó a la historia con un nombre destacado sobre el resto de jugadores de la plantilla, y esa gloria fue para el autor de los goles decisivos. El honor correspondió a Zoran Stojadinovic, Carlos Marchena y Xisco Jiménez, autores de los goles que dieron la victoria en cada uno de esos tres encuentros. El domingo, quizás alguno de los jugadores actuales del Deportivo pasé a formar parte de esa reducida lista de nombres legendarios.

La primera de esas tres citas tuvo lugar el 9 de junio de 1991, en un encuentro que comenzó con una incidencia destacada: un incendio en la cubierta de la grada de Preferencia que detuvo el choque durante varios minutos. Sobre el césped, el Dépor se impuso por dos goles a cero al Murcia con los tantos del delantero serbio Zoran Stojadinovic, que anotó un doblete histórico. Fue un ascenso muy deseado en A Coruña, que luego sería la base sobre la que se cimentó el SuperDépor en las temporadas siguientes.

Stojadinovic, goleador ente el Real Murcia por partida doble ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Después de ese ascenso, el Deportivo permanecería dos décadas en Primera, en las que consiguió además seis de los siete títulos oficiales que adornan el palmarés de la entidad. Esa época dorada acabó en 2011, después de un descenso con 43 puntos que se consumó en la última jornada en Riazor ante el Valencia.

Un retorno rápido

Por suerte, el regreso no tardó en llegar, pues se logró al primer intento. En la campaña 2011-2012, los blanquiazules sumaron 91 puntos (récord de la categoría) y se proclamaron campeones.

La victoria clave que certificó el retorno a Primera fue en la penúltima jornada, ante el Huesca. Los visitantes se adelantaron en el marcador con un gol del después deportivista Antonio Núñez, pero Riki estableció el empate para que Xisco, en el tramo final del encuentro, hiciese el 2-1 definitivo con un gran cabezazo. El Dépor era de Primera y el balear pasaba a la historia del club.

Xisco celebra su gol ante el Huesca que selló el ascenso a Primera en mayo de 2012 Archivo DXT Campeón

Por desgracia para el Deportivo, el efecto de este ascenso conseguido con el gol de Xisco sería efímero. En la temporada siguiente, llegó el mazazo de un nuevo descenso de categoría, que tras una campaña de sufirmiento, se certificó en la última jornada liguera con una derrota ante la Real Sociedad en Riazor. El Dépor estaba hundido a mitad de temporada, pero una gran segunda vuelta le hizo llegar con opciones de salvarse a la última jornada. Y justo ahí, en el momento decisivo, la escuadra dirigida por Fernando Vázquez falló.

El de Castrofeito fue el encargado de dirigir la nave durante el curso siguiente, con el objetivo de lograr el regreso lo antes posible a Primera. Y lo logró, a pesar de que un bajón de resultados del equipo en el tramo final de la temporada ya hacía presagiar lo peor.

El Dépor llegó a la penúltima jornada dependiendo de si mismo para ascender. Una victoria ante el Real Jaén aseguraba el objetivo. Y se consiguió con una victoria mínima, gracias a un gol del campeón del mundo Carlos Marchena.

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Durante la primera parte de la contienda, el zaguero aprovechó un rechace en el área visitante para anotar el único tanto del encuentro, tras una falta botada por el delantero uruguayo Diego Ifrán.

En aquel encuentro, el Dépor aguantó esa mínima ventaja durante el resto del partido ante la escuadra andaluza, para al final celebrar un nuevo ascenso a Primera División, el último logrado por la entidad blanquiazul.

Ahora, catorce años después y con un largo paso por la tercera categoría del fútbol español incluido, el Deportivo se encuentra a las puertas de alcanzar un éxito semejante a aquellos. En 2019 estuvo cerca de lograrlo, pero aquel remate maldito de Pablo Marí en Mallorca se quedó a escasos centímetros de la portería. El objetivo es que, esta vez, la historia vuelva a tener final feliz.

Y cualquiera de los jugadores convocados por Antonio Hidalgo podría convertirse en el nuevo héroe del ascenso blanquiazul.

Lucas Pérez, goleador ante el Barcelona B Archivo DXT Campeón