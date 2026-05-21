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Dépor

El Dépor anuncia el cartel de la Fan Zone para el domingo

Música en directo, sesiones de DJ, animación para niños... Así será el día en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor

Sergio Baltar
21/05/2026 21:35
Aficionados del Deportivo en la explanada del Palacio de los Deportes
Aficionados del Deportivo en la explanada del Palacio de los Deportes
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El Deportivo espera convertir la Fan Zone de la explanada de Riazor en el punto de encuentro del deportivismo este domingo, día en que la posibilidad de regresar a Primera División está más cerca que nunca, con una serie de actuaciones musicales, actividades para niños y sesiones de DJ.

Aficionados del Deportivo en la explanada del Palacio de los Deportes

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La entidad coruñesa ha anunciado a través de su página web y sus redes sociales el programa, que se iniciará muy temprano, a las 10.00 horas, con la intención de “calentar motores antes de uno de los partidos más importantes del calendario blanquiazul”. El encuentro entre Valladolid y Deportivo en el estadio Nuevo José Zorrilla dará inicio a las 18.30 horas.

Las principales actuaciones de la jornada tendrán lugar, sin embargo, por la tarde, con la salida al escenario de la Fan Zone de las bandas gallegas Ortiga (16.00h) y Grande Amore (17.15h). Ante la imposibilidad de retransmitir el partido en pantalla gigante por prohibición de LaLiga, el Deportivo ha optado por emitir el Dépor Live by Sotelo.

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El club quiere dar color a una jornada que puede ser muy especial, ante la opción de que el Deportivo ponga fin a casi un decenio alejado de la máxima categoría del fútbol nacional.

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