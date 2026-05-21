Claudio Barragán: "Se dan todos los requisitos para que el Dépor consiga ese ansiado ascenso a Primera"

Claudio Barragán (Manises, Valencia, 1964) es uno de esos jugadores cuyo recuerdo hace esbozar una sonrisa a la parroquia blanquiazul. Pasó a la historia del SuperDépor, equipo en el que compartía delantera con Bebeto, y aunque hace tres décadas que se marchó del club, el cariño mutuo pervive. El ahora entrenador viene de ascender con el Eldense, y su deseo es que el equipo coruñés le dé otra alegría este domingo.

Asciende como entrenador del Eldense a Segunda División y lleva unas horas de fiesta.

En Elda llevamos unos días de jolgorio porque hemos conseguido el objetivo del ascenso a LaLiga Hypermotion, a una liga profesional, donde está ahora el Deportivo. Es una alegría inmensa, el trabajo ha dado sus frutos, estamos ahora mismo en una nube. La ciudad está vibrando. Estuvimos en el Ayuntamiento, recorrimos la ciudad, hubo una acogida espectacular… Y ahora, a seguir disfrutando y preparando el partido contra el Murcia, que es lo que nos queda.

Estará contento también en lo personal. Estuvo en Cádiz, Miranda, Ponferrada…

Estoy a 25 minutos de casa, súper a gusto. Estoy feliz. Y además me he encontrado un grupo excepcional. Ahora mismo la verdad es que no puedo pedir más.

Dice que han ascendido a donde está ahora el Dépor, pero en A Coruña esperamos no coincidir en el próximo curso.

Por supuesto que eso deseo. Ya sabéis lo que siento por el Deportivo y lo que más deseo es que esté en lo más alto, como ha estado siempre. Con la pedazo de afición que tiene, con lo que todo eso conlleva. Sería bonito que lo consiguiera. Le quedan dos asaltos. Esta semana contra el Valladolid. Enfrente vas a tener a un equipo que la temporada la tiene hecha, pero su objetivo al principio sería también subir a Primera. Yo al Dépor lo veo muy fuerte y muy capacitado para poder conseguir el ascenso. Depende de sí mismo, ahí está la clave. Y luego tienen un partido complicado contra el Las Palmas en casa. El Almería tiene que ir a Gijón, donde la afición aprieta. Puede pasar de todo, pero el Deportivo lo tiene en sus manos.

Yo al Dépor lo veo muy fuerte y muy capacitado para poder conseguir el ascenso"

Justicia poética, puede subir el Dépor y bajar el Mallorca, de donde vino.

Yo jugué en los dos equipos como dices. Al Mallorca le tengo un cariño especial también. Me siento agradecido con todos los lugares donde he estado porque me he sentido muy querido y a los equipos siempre les voy a desear lo mejor. No me gustaría que descendiese el Mallorca. El Elche también está en esa dinámica. La Primera División es increíble cómo está de apretada la lucha por la permanencia. Llegados a estas jornadas, el margen de error es mínimo. Ya no puedes fallar.

Hablando del Elche, tengo una foto de un partido en la que están el árbitro García de Loza, Futre y usted. Ha pasado media vida…

Vaya tela. En Primera División un Elche-Atlético de Madrid. Han pasado casi cuarenta años.

Jugó en el Levante, Elche, Mallorca, Deportivo, Salamanca y Elche otra vez. 20 años de carrera futbolística.

Tuve dos descensos y dos ascensos. Con el Elche lo primero es que siempre fue un equipo ascensor. En general no estuvo mal.

¿De qué compañeros se acuerda?

Yo me acuerdo de todos. De todos. Hace poco hable con Javi que es profesor ahora, un central que tuvimos aquí en el Elche. Hace tiempo que no hablaba con él y ahora nos escribimos. De Juan Cartagena que coincidimos en el Elche también. Me acuerdo de todos. Acabo de hablar hace un momento con Voro, que está en el Valencia, a ver si concretamos un amistoso para la pretemporada. Nombrar a alguien es dejarme a gente que quiero mucho. He sido un afortunado y tengo un especial recuerdo de todos ellos.

Todo lo que he tenido en A Coruña, excepto cuando me marché, ha sido muy positivo"

Los futbolistas que estuvieron en el Dépor tienen un especial cariño por A Coruña, ¿no?

¡Hombre! Qué voy a decir de A Coruña… A Coruña para mí ha sido el mejor momento de mi carrera futbolística como jugador. Ha sido donde más logros he conseguido, desde donde llegué a ser internacional ya con una edad, 28 o 29 años. Todo lo que he tenido en A Coruña, exceptuando cuando me marché, todo ha sido muy positivo. Por eso le deseo todo lo mejor para la afición, para el club, para todos, porque conmigo se portaron de maravilla.

¿Ascenderá en Valladolid?

Lo tiene ahí. Si hace los deberes… Yo creo que está capacitado. Supongo que el Valladolid también quiere ganar, porque a los entrenadores nos gusta ganar. Es el único hándicap que puede tener el Dépor. Es un partido de emociones, de saber controlarse. Será complicado, pero lo más importante es que el Deportivo depende de sí mismo.

¿Qué opinión le merece el Deportivo actual?

Lo veo como un buen equipo. Me gusta particularmente el tema de la verticalidad, y eso lo tiene. Hay jugadores a nivel individual que te marcan un nivel. Creo que se dan todos los requisitos para conseguir ese ansiado ascenso a Primera. Tendría que pasar algo para que no llegara, un mal día, que puede pasar. Pero tiene toda la pinta de que el Dépor va a estar en Primera.

Me gusta particularmente el tema de la verticalidad, y eso el Dépor lo tiene"

¿Puede el Dépor fichar del Eldense a alguien que recomiende?

No, no (risas). No voy a recomendar a nadie. De todas formas hay gente ahí muy capacitada y conocedores del mercado.

Liaño; Rekarte, Voro, Djukic, Ribera, Nando; Mauro, Donato, Fran; Bebeto y Claudio.

No conozco a nadie (risas).

¿Va a seguir en el Eldense en Segunda División?

Vamos a ver. Jugamos este fin de semana el último partido contra el Real Murcia, luego vacaciones y a esperar. Lo que sea será. Y preparando la pretemporada. Hablamos cuando finalice la temporada.

¿Le decimos al Deportivo desde estas páginas que si falla Voro organizamos un Eldense-Deportivo?

No estaría mal. Si vienen a hacer la pretemporada por aquí abajo, sí. Somos un club humilde y la preparación la vamos a hacer aquí. Está claro, siempre la hacemos aquí. Tenemos muy buenos campos. Es verdad que la temperatura es alta, en agosto… De 30 grados para arriba pero… “sarna con gusto no pica” (risas).