Alba Oliveros: "Me toca narrar el Valladolid-Dépor desde el José Zorrilla, lloré cuando me lo dijeron"

Alba Oliveros Sanz (Valladolid, 1995) se ha convertido en una de las voces más reconocibles del fútbol español gracias a su personalidad y espontaneidad. Periodista, presentadora y narradora de LaLiga, es una pionera en su ámbito al convertirse en 2022 en la primera mujer en narrar cada jornada partidos de Primera y Segunda División. Además, ese mismo año, también fue la primera narradora de un partido del Mundial en España. Vallisoletana de nacimiento, este domingo le tocará contar desde las cabinas del José Zorrilla el partido entre Valladolid y Deportivo, un encuentro que puede ser decisivo para el cuadro blanquiazul en el regreso a la élite.

Lo primero, Pejiño hizo muchos amigos en Santander y en A Coruña el pasado fin de semana.

Ya, ya (risas). Encima me ha llegado cada cosa... Hoy, por ejemplo, que me ha hecho mucha ilusión, unos chavales, aficionados del Racing, me han enviado una foto vestidos con la camiseta del Racing, algo de Pejiño tiene amigos en Santander y una foto con Pejiño en Gran Canaria.

Pejiño tiene que alucinar.

Es que es increíble que Pejiño solo haya marcado dos goles esta temporada, porque le tocó jugar poco, y los dos me haya tocado cantarlos a mí.

Este fin de semana hay un Valladolid-Dépor en el José Zorrilla que puede ser decisivo para el equipo coruñés. ¿Sabe ya si le toca narrarlo?

Sí, me toca. Me lo dijeron anteayer y me volví loca. Lloré. Pero voy a decir el porqué. Evidentemente, es un partidazo y me encantaría haberlo hecho igualmente, ¡pero lo narramos desde Zorrilla!

Porque hasta ahora los narraban desde el estudio.

Todo se hace en el locutorio, a excepción de la final de los playoffs. Pero en este caso hacemos un par de partidos desde los estadios y me ha tocado ese.

¿Es que, además, usted es de Valladolid y es también del Valladolid como aficionada?

A ver, yo voy con el fútbol. Que gane el mejor (risas).

Obviamente, somos todos profesionales, pero, ¿cómo es narrar en vivo a su equipo? Porque controlar la emoción narrando en directo tiene que ser más complicado.

Siempre lo he dicho, cuando te pones ahí, se te va cualquier posible color que uno pueda tener. Yo creo que les pasa a todos los compañeros. Cuando estás ahí, no tienes equipos, no hay colores. Cantas un gol igual, tú quieres ver buen fútbol. Nunca lo he sufrido en ese aspecto. A lo mejor quieres una cosa u otra, si te estás jugando la vida… Pero nunca se nota en la narración. Nunca.

Del Dépor resaltaría la capacidad que tiene de resiliencia, de remar a contracorriente, de no morir nunca" Alba Oliveros

Esta temporada ha narrado muchos partidos del Dépor. ¿Cómo vio al equipo coruñés?

Muy diferente a la temporada pasada. Más sólido, con esa capacidad de cerrar los partidos o de estar vivo siempre hasta el final. He disfrutado muchísimo los partidos del Dépor. Me encantan muchos jugadores. Bueno, creo que a todo el mundo, no vamos aquí ahora a sorprender a nadie. Pero, sobre todo, me quedo con la capacidad que tiene de revivir en los últimos minutos de los partidos. Me han tocado varios que han ganado en el 90, al final de la segunda parte, con la unidad B. Sobre todo, resaltaría eso, la capacidad que tiene de resiliencia, de remar a contracorriente, de no morir nunca. Creo que eso es lo que le está llevando hasta donde está.

Alba Oliveros, durante un evento Cedida

Además, eso para los que narran es una mina de oro. Los goles al final, dramáticos, ponen el foco para dar lo mejor de ustedes.

Yo siempre lo digo. ¿Qué hay mejor que un gol en el 90? Es una maravilla. El Dépor me parece equipo de Primera División. Yo creo que va a ascender el domingo. Porque es que, además, con la que hay montada, 15.000 peticiones de entrada… Es una barbaridad. Cuando le dije a mi familia y a mi hermana que narraba en Zorrilla, les dije que tenían que ir y mi hermana me dijo: “Alba, pero si se agotaron todas las entradas el primer día. No hay y no se pueden conseguir, están por 200 o 500 euros en la reventa”. Además, que el Valladolid dobló las entradas visitantes, van a habilitar la zona antigua de la grada también. Eso va a ser una marea deportivista.

Sergio Escudero, que ascendió hace dos años con el Valladolid, un jugador que ha ganado la Europa League y ha estado en el Sevilla, dijo esta mañana en rueda de prensa que alucinaba con el ambiente de esta semana en A Coruña.

Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo hace dos años, cuando el Dépor estaba en la tercera categoría, cómo se llenaba Riazor y cómo estaba la afición. ¿Cómo no va a haber esta locura en un momento tan histórico? Intentaremos llegar pronto para verlo todo, va a ser una fiesta. Antes de que empiece el partido y hasta el final. A ver, tampoco vamos a adelantar acontecimientos, pero es que es la inercia de este equipo. La primera parte contra el Andorra dices: “Uf, quizá el Dépor pueda caer, pinchar y acabar la racha”. Si es capaz de remontar así ese partido, es que es la inercia. Son once partidos sin perder, es el mejor visitante de la categoría. Es como que saldrán todos los alicientes y el destino para que sea el domingo.

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Hubo 15.000 solicitudes, pero hay muchísima gente que va a viajar sin entrada. Desde Valladolid se preguntaban qué iba a hacer toda esa gente allí.

En Valladolid se pueden hacer muchas cosas, pero sí que es cierto que la zona del José Zorrilla es una explanada muy grande, porque están también los Anexos, que son el resto de campos de las diferentes categorías. No está en el centro de la ciudad. Está como alejado, en otro barrio un poco más alto, también por eso hace tanto frío normalmente, aunque este domingo hará mucho calor. Pero hay mil cosas para hacer en Valladolid, la gente se lo va a pasar divinamente.

Hablando un poco del Pucela, ¿cómo ha visto el año del equipo? Un recién descendido de Primera que, como todos, tiene el objetivo de volver a la máxima categoría y que al final se ha salvado con cierta holgura, después de pasar un poco de susto, pero cuando baje todo el polvo de la permanencia, quizá quede un sabor amargo.

Horrible, ya desde el inicio. Es cierto que tuvo un buen arranque, pero ha sido todo raro, porque al final fue la venta de Ronaldo, llegó este nuevo grupo, fue todo un poco de nuevas. Gustavo en Valladolid daba la cara, Solares salía a hablar, algo que no teníamos en la época de Ronaldo. Había un proyecto y al inicio los resultados fueron buenos, el equipo jugaba muy bien, la cosa es que le costaba mucho marcar. Era el equipo con mayor volumen, más remates y no le marcaban ni al arco iris. Luego entras en la dinámica de los cambios de entrenadores, el bloqueo de un equipo que se veía ahí arriba, y tiene que pelear por algo que no ha hecho desde hace mil millones de años. También ha habido lesiones muy duras, muy graves, de bastantes jugadores importantes. Rachas muy malas, horribles, partidos en los que quizás veías que no comparecía, y luego al siguiente marcaba tres goles. Muchos altibajos, muy irregular. Incertidumbre ahora también para ver la próxima temporada, qué jugadores se quedan, qué jugadores no.

Me vuelvo loca. Me cuesta mucho centrarme en la parte profesional. Me parece algo tan grande y tan bonito que me va el corazón a mil. Me meto debajo de la mesa. Alba Oliveros, sobre narrar un ascenso

Da la sensación de que va a haber una revolución. Chuki es el primero que se va a ir, pero muchos equipos que bajan de Primera después tampoco pueden mantener el proyecto si no suben.

Sí, a ver si sigue Fran Escribá o finalmente se marcha. Creo que tiene contrato en caso de permanencia, pero el otro día no dejó muy claro si seguiría o no, que se ponía como a disposición del club. Este domingo el Valladolid evidentemente va a salir a ganar, a no desvirtuar la competición. Además, es el último partido en casa, con lo que ha sufrido la afición este año... pero es que no se puede comparar lo que tiene en juego uno con lo que tiene el otro.

Usted ha contado varios ascensos, ¿cómo es narrar un partido así?

Yo me vuelvo loca. Lo paso muy mal, de verdad, porque me cuesta mucho centrarme en la parte profesional. Me va mucho la parte anímica y me quedo como en shock, lo veo todo difuminado. Me meto como una aficionada más. Me parece algo tan grande y tan bonito que me va el corazón a mil y me cuesta focalizarme, centrarme. Me meto debajo de la mesa. Me acuerdo del Valladolid, que iba perdiendo contra el Villarreal B y remontó con aquel penalti de Sylla al final. Encima, si es un ascenso en el que el partido está loco y de repente no sabes ni lo que está ocurriendo… O el Levante, al final, es como todo tan épico... que cuesta ser una persona centrada.

Echando un poco la vista atrás, ¿cómo fueron sus comienzos en la narración?

Prácticamente de un día para otro. Coincidió un año en el que LaLiga estaba buscando narradores, porque iba a cambiar el proyecto. Ya no iba a ser el equipo de Movistar, sino que iban a hacer un proyecto nuevo. Hicieron un casting y yo no tenía ni idea de que iba a suceder esto en verano. Pero justo en la semana unificada, en mayo, también era la unificada de Segunda y estaba uno de mis jefes de narradores buscando gente, porque no tenía suficientes. En aquel entonces yo solo trabajaba entre semana en Champions y Europa League. Le dije: "Jordi, si estás tan apurado, yo el sábado puedo, si quieres echo una mano. No me pongas un partido de ascenso o descenso, porque no he narrado en la vida, pero si necesitas ayuda, dame uno normalito”. Fue el Málaga-Burgos, que marcó Miguel Rubio. Supuestamente, pasé un casting del que no tenía ni idea de qué iba a suceder y, a dos semanas de que empezase la Liga, me dijeron que iba a empezar a narrar.

Y desde entonces hasta ahora, ¿cómo lleva el proceso de aprendizaje y de preparar los partidos? Porque mucha gente se piensa que los narradores llegan el domingo, se sientan y empiezan a hablar, pero hay un trabajo detrás.

Sí que es cierto que he hecho tanto al Real Valladolid y al Dépor este año que, en cuanto a preparación del equipo, tampoco tienes que hacer mucha, porque ya lo llevas haciendo toda la temporada. Todos los días escucho a un medio local de Coruña. Hago un poco brainstorming, porque yo soy muy de hacerme speeches y cosas así un poco épicas. En caso de ascenso, poder tirar de algo un poco épico, emotivo y emocional. Pero poco más. Estar pendiente de la actualidad, si hay algún jugador que no llega, que tiene problemas, que en el caso del Dépor no hay nadie, salvo Mella, y esperar a ruedas de prensa. Además, en esos partidos, sobre todo si vas al estadio, no puedes mirar nada. No puedes tener mucho papel por ahí, pero me hace mucha ilusión.

Usted narra también Primera División, ¿qué categoría disfruta más?

Este año con LaLiga Hypermotion, pero porque he hecho bastantes más partidos. Los que éramos el equipo del año pasado, seguimos haciendo Segunda para España, pero cambia el tema de los derechos y hacemos Primera para otros países de habla hispana y no lo vivía de la misma manera. Es cierto que este año en la última jornada de Primera hay cosas todavía por decidirse, pero yo he visto tantas cosas en Segunda este año, tantos partidos totalmente encerrados... creo que este año se lleva la palma de todos. Vivir cosas como lo que está ocurriendo alrededor de Zaragoza o, bueno, el Cádiz mismamente, o el Valladolid… Luego ves al Burgos, al Andorra, no sé, yo creo que me quedo con Segunda esta temporada.

Está teniendo el papel de pionera. Muchas mujeres que están en el mundo del fútbol prefieren apartarse de esa responsabilidad, pero en su caso, es pionera comentando en un mundo que va avanzando afortunadamente, pero todavía de hombres. ¿Nota la sensación de que todavía queda mucho por avanzar?

Sí, todavía queda, pero hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Yo nunca pensé que podría narrar fútbol porque no lo contemplaba como una profesión, como algo que pudiese llegar. Una mujer en el fútbol masculino de élite. Me parecía algo que no existía. En ese aspecto hemos avanzado mucho, pero yo lo llevo bien. Es cierto que es la cuarta temporada ya y todavía me cuesta creerme lo que estoy haciendo. A veces alguna niña o alguna estudiante de periodismo me dice que quiere ser como yo, que si le doy algún consejo, y piensas: “Qué bien que la gente pueda tener un referente y decir esto existe, quiero llegar a esto y voy a pelear por hacer esto”. Entonces, es un orgullo tremendo. Yo empecé de la nada y el inicio fue duro. Me costó aclimatarme a algo tan novedoso y tan complicado al inicio. Porque a mí ahora me parece más sencillo, pero cuando empecé me parecía lo más difícil del mundo mundial. Ahora no voy con esa presión que tenía antes de inseguridad. Al final estoy al lado de los mejores narradores que tenemos en este país. Entonces, el poder estar a la altura, esa autoexigencia que además yo tengo conmigo misma, o ese perfeccionismo que me costó encontrar hasta que he hecho tantos partidos que poco a poco ya me siento más segura. He notado mucho cambio en este tiempo, pero, claro, igual ha sido 500 partidos después. Estoy muy contenta y con las compañeras hemos ayudado a crear una nueva profesión para las mujeres.

Alba Oliveros, durante la narración de un partido Cedida

Usted además se caracteriza mucho por utilizar expresiones muy personales que la han convertido en viral en muchas ocasiones.

Digo Miloš, no amigos (risas). A mí me gusta. A veces hay gente que no lo pilla y dice: "¿Esta qué dice?". Porque a veces uso alguna expresión filosófica o alguna frase de un poema que me gusta mucho y la gente no lo pilla. Pero sí, voy a diferenciarme en ese aspecto, porque me sale solo.

¿Es siempre espontáneo o hay algo de preparación previa?

Muchas veces me sale solo, me salen versos sin esfuerzo. Muchas veces me sale rimar, durante el partido estoy viendo mis post-its con los jugadores y pienso con qué puede rimar. Tengo un compañero, Pedro, que me dice: “Alba, es que luego…”. Y yo le digo: “¿Qué, luego qué?”. Es darle ese toque un poco más diferente.

Este domingo igual le toca rimar y contar un ascenso. ¿Qué cree que va a pasar?

Yo creo que gana el Dépor, pero que el Pucela marca un gol. El Dépor solo lleva dos porterías a cero en la segunda vuelta. Que mis amigos vallisoletanos no se enfaden, por favor. Lo digo más que nada por la inercia que llevan un equipo y otro. Aunque últimamente el Pucela está fuerte en el Zorrilla, eh. Le está costando mucho fuera, pero en casa sí que está enlazando victorias.

Al Dépor en Valladolid históricamente le ha costado muchísimo.

Sí, es verdad. Al final todo cambia y tienes que tener en cuenta la dinámica en la que llegan uno y otro. Que no se me enfaden, pero es que ves cómo llega este Dépor… Está intratable, en el mejor momento en el instante decisivo de la temporada. Se juega todo.