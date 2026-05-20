Riki deja atrás sus molestias en la rodilla y apunta a Valladolid

Riki Rodríguez, durante el entrenamiento de este miércoles en Abegondo RCD

“El equipo está todo bien, todos disponibles salvo Mella por su lesión. El otro día fue muy exigente, pero estamos disponibles para el domingo”, de esta manera empezaba Mario Soriano la rueda de prensa esta mañana en Abegondo. Tras el choque ante el Andorra, hubo cierta preocupación por varios jugadores que terminaron tocados, especialmente el mediocentro madrileño y Riki Rodríguez, que abandonaron el terreno de juego sin poder caminar correctamente. Pero a falta de apenas cinco días para el encuentro ante el Valladolid, todos, a excepción del extremo de Teo, podrán estar a disposición de Antonio Hidalgo.

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Mario explicó este miércoles que muchos de sus compañeros terminaron con molestias debido a que el duelo ante el conjunto tricolor fue muy exigente físicamente, pero dejó claro que ya están todos recuperados. “Estoy al cien por cien. De la fatiga, de la emoción, de la exigencia del partido, se me subieron los isquios y poco más, pero hoy he entrenado con normalidad y estoy listo”, aclaró.

Los otros puntos de atención estaban en Riki y Charlie Patiño. El ovetense no se ejercitó en la sesión de recuperación del lunes tras salir del campo el pasado fin de semana con ayuda de los médicos del club y sin poder apenas apoyar la rodilla tras un giro en su articulación al pisar el balón. A pesar de esto, el técnico catalán ya le restó importancia a la lesión tras el encuentro, de la misma manera que lo hizo con la dolencia muscular de Mario Soriano.

Por otro lado, Bil Nsongo, Noé Carrillo y Samu Fernández fueron la representación del Fabril que participó en el entrenamiento de esta mañana, que comenzó con una activación con rueda de pases, un juego de posición, un ejercicio táctico y fútbol reducido para concluir. El equipo blanquiazul tendrá otras tres sesiones antes de emprender el viaje hacia Valladolid para disputar un partido que podría resultar decisivo en la vuelta del Deportivo a Primera División.