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Dépor

Noubi regresa para la cita clave en Valladolid

El central belga regresa tras sanción y apunta a ser el único cambio en el once de Hidalgo en Zorrilla

Dani Fernández
Dani Fernández
20/05/2026 20:25
Lucas Noubi ejecuta un pase en el Deportivo-Leganés
Lucas Noubi ejecuta un pase en el Deportivo-Leganés
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El Deportivo recupera una pieza clave para el partido más importante de la temporada. Lucas Noubi apunta a regresar a la titularidad este domingo en Valladolid (a las 18.30 horas), en un encuentro que puede devolver al conjunto blanquiazul a Primera División ocho años después. El central, ausente frente al Andorra por sanción, se perfila como la principal y única novedad en el once de Antonio Hidalgo respecto al sufrido triunfo logrado en Riazor ante el combinado tricolor.

Noubi recibió la quinta amarilla de la temporada en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz y obligó al técnico deportivista a introducir a un nuevo hombre en el eje de la zaga. Arnau Comas regresó a una alineación titular seis jornadas después y firmó un encuentro en que volvió a dejar dudas en varias acciones defensivas, fruto de la inactividad que ha sufrido en estos últimos meses. Todo hace indicar que ahora volverá al banquillo con el regreso del defensor belga, convertido en una de las piezas más fiables del Deportivo durante la segunda vuelta y uno de los fichajes más destacados del curso.

La ausencia obligada frente al Andorra fue una excepción dentro de la regularidad que ha mostrado Noubi desde enero. De los 19 partidos disputados en la segunda mitad del campeonato, únicamente se ha perdido cinco: tres por decisión técnica, uno por el virus FIFA y este último por acumulación de tarjetas. En el empate en El Molinón ante el Sporting (1-1), cuando tuvo que acudir convocado con la selección sub-21 de Bélgica, fue la otra vez que el técnico catalán no pudo contar con sus servicios. Ante el Almería (1-2), Granada (0-2) y Huesca (1-1) fue las únicas veces que se sentó en el banquillo.

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Su compromiso con el Deportivo quedó reflejado semanas atrás, cuando regresó antes de lo previsto de la concentración con Bélgica para poder estar disponible en el encuentro frente al Córdoba. Aquel día, además, firmó su primer y único gol desde su llegada a A Coruña. Un remate de cabeza a centro de Altimira que aprovechó para dedicárselo a su fallecida madre, con un beso al cielo.

El central se ha consolidado como uno de los grandes aciertos del Deportivo en el mercado. Su fortaleza física le ha permitido asentarse en una posición especialmente exigente pese a su juventud. Y en un contexto de máxima tensión como el que se vivirá en el José Zorrilla, su regreso supone una noticia de enorme valor para Hidalgo.

El Deportivo afronta en Valladolid una final por el ascenso. El equipo coruñés llega lanzado después de once jornadas consecutivas sin perder y depende de sí mismo para certificar su vuelta a la élite nacional.

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