Mario Soriano desvela que el secreto de su gol al Andorra está en Abegondo: "Pensé que estaba más cerca"

Mario Soriano en la sala de prensa de Abegondo DXT

Mario Soriano fue uno de los indiscutibles protagonistas del triunfo del Deportivo ante el Andorra. El madrileño marcó el tanto del empate con un gran disparo desde fuera del área y puso la primera piedra de la remontada para dejar al equipo blanquiazul a un paso de Primera División. El madrileño explica que ese golpe no es fruto de la casualidad:

Recuperación. “El equipo está todo bien, todos disponibles salvo Mella por su lesión. Todos estamos bien. El otro día fue muy exigente, pero estamos disponibles para el domingo”.

Molestias. “Estoy al cien por cien para el domingo. De la fatiga, de la emoción, de la exigencia del partido, se me subieron los isquios y poco más, pero hoy he entrenado con normalidad y estoy listo”.

Recuerdo de Andorra. “Al final, como he dicho, era un partido muy complicado. Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que con balón hace mucho daño. Y que luego, sin balón, aprietan uno contra uno, que iba a ser exigente físico y también de estrés, de saber sufrir, de estar tranquilos y hacer el plan de partido que teníamos. Al final se dio de la mejor manera. En la primera parte quizá no estuvimos cómodos, pero en la segunda se cambiaron cosas, se notó y merecimos ganar”.

Su gol. "Pensaba que estaba más cerca. Luego viendo el vídeo, estaba bastante más lejos (risas). Siempre nos quedamos en Abegondo a ensayar jugadas, disparos, centros… esta semana me habían salido muy bien. Ya le dije al entrenador de porteros que iba a meter. Él también me lo dijo. Las sensaciones eran buenas”.

Bola de ascenso. “Al final estamos tranquilos. Sabemos de la oportunidad que tenemos, pero hay que estar tranquilos. Que esa euforia no nos lleve a cosas que pueden suceder, pero hay que afrontarlo de la mejor manera, afrontar el plan que tengamos. Paciencia, tranquilidad e ir a ganar. Siempre vamos a eso y saldrá todo solo”.

Mario Soriano se lleva el premio al gol de la jornada Más información

Jugar con red ayuda. “Pensamos en Valladolid porque es el partido que nos viene. Sabemos la oportunidad que tenemos, que está cerca, pero hay que pensar en el domingo solo. En lo que pueda pasar y después, si va bien o mal ya veremos qué sucede. Hay que preparar la semana, realizar el plan de partido, todo lo que diga el míster e intentar estar lo más tranquilo posible, porque al final sabemos que puede ser difícil, que va a ir mucha gente. Todos sabemos lo que nos jugamos”.

Complicado estar tranquilo. “Creo que también es bueno ver a la gente así. Después de los resultados del finde, sabíamos que si ganábamos teníamos una oportunidad muy buena. Había ese runrún, todos pensábamos lo mismo. Nadie es tonto aquí. Esta semana, como digo, tenemos que echarnos a un lado de alguna manera, de todo lo que se puede hablar fuera, de la euforia, y tener toda la calma del mundo y tranquilidad. Puede ser el partido decisivo, pero hay que llevarlo con calma”.

Temporada. “Cuando juego siempre disfruto y si las cosas van bien, mejor aún. Se puede decir que es una de mis mejores temporadas. Me he encontrado muy bien durante toda la temporada, he sido regular durante todos los partidos y quiero seguir así. Contento por ayudar al equipo, al club y ojalá siga haciéndolo este finde o mucho más”.

Pivote o enganche. “La última vez dije que estoy más adaptado a esa posición de mediocentro porque he jugado más tiempo ahí. Entro más en contacto con el balón, bajo a recibir... antes siempre decía que estaba más cómodo de mediapunta, ahora puedo decir que me da igual una u otra, porque estoy cómodo en las dos".

El Dépor sigue subido a la estrella de Súper Mario Más información

Entradas. “Lo normal, muchos mensajes. Muchos me han escrito, me han hablado… Madrid está cerca. Los importantes, familiares, pareja y amigos van a estar apoyando y a partir de ahí nos apoyarán como en todos los partidos. He recibido muchas peticiones, pero hemos querido ya zanjarlo todo ayer y olvidarnos también un poco de eso para centrarnos en entrenar, jugar el domingo y poco más”.

Ilusión del 1 al 10. “Muy alta. Es una oportunidad maravillosa para el club, el equipo, para mí y para toda Coruña. La ilusión siempre la hemos tenido desde que desde que empezamos esta temporada. Hemos pasado por muchos momentos no muy buenos, por otros buenos, buenas rachas, y ahora al final, estos últimos meses, once partidos sin perder, creo que el equipo ha competido muy bien y la ilusión siempre ha estado en todo momento. Hay que seguir con esa ilusión y esas ganas de ganar”.

Valladolid. “Juegan en casa, con su gente. Es verdad que no se juegan nada, pero en esta categoría, lo sabe todo el mundo, todo puede pasar. El otro día el Andorra no se jugaba nada y nos lo puso muy complicado. Tenemos que afrontar el partido sin pensar en cosas de otros lados, de si se juegan o no, si van a estar relajados… hay que hacerlo como siempre, como hemos salido en los últimos partidos y hacer el partido que queremos. Ser dominadores, intentar hacerles daño y ganar, que es lo que queremos”.

Cuentas. “Por mi parte, podéis tirar la calculadora. Yo quiero ganar, seguir con esa racha que llevamos. No sé si sufriendo o no, pero ganar”.