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Dépor

La afición del Dépor estará en Pucela aunque sea sin entrada

Habilitar una zona en Valladolid para deportivistas, opción sobre la mesa

Omar Bello
Omar Bello
20/05/2026 05:00
La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo
La afición blanquiazul no falló en el duelo ante el Andorra
Quintana / Patricia G. Fraga
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El deportivismo afronta una de sus semanas más ilusionantes de las últimas temporadas, con la posibilidad de regresar a la máxima categoría ocho años después. Sin embargo, hay un asunto que está suponiendo un  quebradero de cabeza para muchos seguidores blanquiazules: conseguir una entrada para estar en el José Zorrilla, ya que la oferta existente no cubre la demanda de más de quince mil peticiones. Ante esta situación, son muchos los que han decidido viajar a Valladolid igualmente, aunque no tengan entrada para el partido.

Es el caso de Fran Gándaras, un coruñés que reside en Madrid junto a su familia por motivos de trabajo. “Voy a ir a Valladolid con mi mujer y con mi hijo Andrés, de doce años. Él es el que está más ilusionado de todos porque nunca ha visto al Dépor en Primera. Le da mucha rabia no tener entrada, pero ya le hemos dicho que se lo va a pasar bien de todas maneras porque el ambiente va a ser espectacular”, relata. “De hecho, una vez vio un reportaje en ‘El Día Después’ en el que varios aficionados del Getafe se subían a un árbol para intentar ver el partido desde fuera del estadio, y preguntaba si habría alguna opción de hacer algo parecido en el José Zorrilla”, dice entre risas.

Para Fran y su familia, el viaje no será un problema. “Desde Madrid en tren son cincuenta minutos. Vamos a ir ya el sábado y volveremos el lunes. Yo tenía pensado ir desde hace meses, aunque sinceramente, nadie pensaba hace cuatro semanas que tendríamos opciones de ascender ya en la penúltima jornada”, asegura. Aunque no puedan entrar en el estadio, el plan está claro: “Nos juntaremos todos los que vayamos sin entrada, que supongo que seremos bastantes, para vivir el partido todos juntos.  Y en nuestro caso, como nos quedamos a dormir en Valladolid el domingo, si ascendemos lo celebraremos allí”, comenta esperanzado.

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo

Pucela, un viaje para recordar

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Otro de los que viaja sin entrada es Carlos Vázquez, que en este caso va desde Lalín. “Voy a ir con un grupo de amigos y también vienen familiares, pero ninguno tenemos entrada actualmente. Aunque al final consigamos alguna, lo cierto es que la mayoría del grupo se va a quedar fuera. Eso es seguro”, reconoce. “Mi plan es ir el sábado y volver el lunes, y disfrutar el ambiente el domingo y verlo desde un bar en caso de no conseguir  entrada. Y después, si Dios quiere, celebrarlo”, relata ilusionado.

Ante la previsible ‘invasión’ de aficionados deportivistas, en tierras pucelanas ya se preparan para la jornada del domingo y se plantean opciones para que todos los blanquiazules desplazados tengan facilidades. “Pensamos en la posibilidad de acotar un espacio cercano al estadio para que la afición visitante pueda celebrar su ascenso, en el caso de que lo logre”, confirmó en declaraciones a Diario de Valladolid Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en la provincia.

Planes en A Coruña

En todo caso, hay deportivistas que se plantean regresar a A Coruña nada más acabar el partido, para poder celebrarlo en la ciudad herculina. Es el caso de Hugo Varela, deportivista que también viajará a Pucela. “Llegaremos ya muy de madrugada. Independientemente de lo que hagan los jugadores, habrá que pasar por Cuatro Caminos al llegar, sea la hora que sea, porque merece la pena”, asegura.

Para los que no puedan viajar, también habrá posibilidades de vivir a lo grande el partido en la ciudad. Habrá Fan Zone en Riazor, pero lo que ha quedado ya descartado es que los asistentes a la explanada del Palacio de los Deportes, o los que se den cita en cualquier punto de la ciudad al aire libre, puedan seguir el Deportivo-Valladolid en las calles de A Coruña. Ha sido la propia Inés Rey la que lo ha confirmado en las redes sociales, asegurando que el Concello lo había intentado por todos los medios.

“Queríamos que toda a cidade da Coruña e toda a afección do Dépor puidera seguir xunta o partido deste domingo fronte ao Valladolid. Lamentablemente, LaLiga non nos autoriza a facelo. Animaremos ao noso equipo igualmente e levarémolo todos xuntos a Primeira. Forza Dépor!”. Así se pronunció la alcadesa, descartando cualquier posibilidad de pantalla gigante

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