Galde y Carvajal, de encarrilar la salvación en Abegondo a interponerse en el camino del Dépor hacia Primera

Ángel Carvajal celebra su gol con el primer equipo del Valladolid ante el Zaragoza Real Valladolid

El Valladolid afronta la recta final con la tranquilidad de vivir permanentemente en tierra de nadie. El conjunto blanquivioleta, al igual que lo hizo el Deportivo en la campaña pasada, ha podido certificar la permanencia a falta de varias jornadas para el remate de la competición y no le ha quedado más remedio que conformarse con ello. Porque aunque el objetivo antes de iniciar el presente curso era regresar a Primera División, la realidad no le ha permitido otra cosa que salvarse con cierta holgura. Y ahora, Fran Escribá tiene la libertad de alinear a aquellos futbolistas que han contado con menos minutos. O incluso a canteranos que tienen el primer equipo como meta. Como es el caso de Ángel Carvajal o Alejandro Galdeano ‘Galde’.

Ambos han pasado toda la temporada en el filial pucelano. De hecho, uno de ellos celebró media permanencia en Segunda Federación hace poco menos de un mes en el Campo Arsenio Iglesias, donde el Valladolid Promesas venció a un Fabril ya campeón (0-1). Galde partió como titular en un partido que se perdió su compañero Ángel Carvajal por sanción después de ver la tarjeta roja en la jornada anterior. En el último partido de la competición regular, los blanquivioletas sellaron el objetivo merced a un triunfo ante el Burgos B (2-0).

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Después de lograr mantenerse en Segunda Federación, categoría que abandona el Fabril después de ascender de forma directa al tercer escalón nacional, ni Carvajal ni Galder han finalizado su temporada particular. Porque el destino todavía les tenía preparado un estreno; el debut a las órdenes de Fran Escribá con ‘los mayores’.

Las cifras del delantero llamaron la atención del técnico valenciano. No es para menos. Con el filial marcó 20 goles que le sirvieron para coronarse como el máximo artillero del Grupo 1 y el segundo de toda la categoría, con solo un tanto menos que Alayeto, del Tudelano. Así fue que Carvajal entró en convocatoria contra la UD Las Palmas y, solo un fin de semana más tarde, debutó con el primer equipo ante el Zaragoza, delante de su gente. Entró al campo en el 85 y, solo un minuto más tarde, demostró que su intención era llegar para quedarse con un gol que sirvió para certificar la victoria del Pucela (2-0). Escribá se lo recompensó con una titularidad en Santander.

Un gol de récord. pic.twitter.com/yu3CzdPwp0 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) May 13, 2026

Galde tuvo que esperar una jornada más, pero su estreno se dio el pasado sábado, contra el Racing de Santander. Entró en el minuto 84 para, tal y como explicó en la mañana de este miércoles, “cumplir un sueño”. El central, que puede volver a tener minutos el próximo domingo en el partido contra el Deportivo, dejó claro que su “obligación es dar el 100% donde toque, bien en el primer equipo, bien en el Promesas”.

Son precisamente esas ganas de comerse el mundo las que pueden suponer que el encuentro tome una mayor dificultad para los blanquiazules. Porque aunque el Valladolid no tenga nada en juego, las carreras deportivas de canteranos como Carvajal y Galde pasan por demostrar que están listos para competir contra equipos de la calidad del Deportivo.