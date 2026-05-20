El Deportivo, un huésped de 10 que busca el broche de oro del ascenso a domicilio

Los jugadores del Deportivo celebrando el gol de Alti en Ceuta Fernando Fernández

Resulta extraño para muchos, especialmente para los deportivistas acostumbrados a cantar los ascensos en Riazor. Pero la realidad es que hay cierta justicia poética en que este Deportivo tenga la oportunidad de regresar a Primera División ocho años después fuera de casa. Y es que a lo largo de todo el curso, el equipo de la ciudad donde nadie es forastero se ha sentido tan cómodo en cualquier destino que LaLiga Hypermotion le ha marcado en el calendario como en su propio salón, mostrándose no solo como el mejor equipo de la categoría a domicilio, sino también como uno de los mejores en la historia reciente desde que la Segunda adoptó el actual formato del playoff de ascenso.

Ya el año pasado, el del regreso al fútbol profesional, el Dépor de Idiakez y luego el de Gilsanz fueron una escuadra más fiable lejos de su estadio. Como en el fútbol hay que buscarle siempre explicación a todo, muchos señalaban que la naturaleza de los jugadores del Dépor favorecía este patrón al sentirse más cómodos corriendo y con espacios que teniendo que llevar el peso del partido. La pregunta es qué equipo en el fútbol de hoy en día, tan sometido al conservadurismo de la pizarra y las ataduras tácticas, no prefiere ese escenario… y no todos consiguen ser los mejores visitantes.

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No ha cambiado demasiado la película esta temporada con Antonio Hidalgo, que también se centró primero en poner la coraza, confiando en que el talento de sus atacantes le diera para ir encontrando los puntos antes que el juego. Esto ha llevado a que, durante todo el curso, el Deportivo fuese el huésped al que nadie quiere recibir en su casa. 20 partidos ha firmado hasta el momento fuera de Riazor, el 21 y último llega este domingo en Pucela, en los que ha celebrado 10 victorias. Uno de cada dos encuentros traducidos en tres puntos, a lo que hay que sumar seis empates para un botín total de 36. Líder en esta clasificación como visitante, con el Racing de Santander, ya ascendido, como único que puede alcanzarlo. Solo cuatro derrotas blanquiazules a domicilio, dos de ellas seguidas y al inicio de Liga, precisamente en El Sardinero y La Rosaleda, a las que hay que sumar las que posteriormente llegaron en Andorra y Castalia. Es decir, la afición deportivista solo ha visto caer a su equipo fuera de casa una vez desde que arrancó 2026.

Por supuesto, la producción ofensiva y los números defensivos están a la altura de lo que se supone debe ser un invitado temible. Solo el propio Racing ha marcado más goles, 34 por los 32 del Dépor, y únicamente Burgos y Eibar encajan menos, ambos 21 por los 22 del equipo que dirige Hidalgo, aunque ambos se quedan muy lejos de la pólvora blanquiazul en ataque (21 y 14 goles a favor, respectivamente).

Élite absoluta

El puntaje actual del Dépor ya le daría para presumir de ser uno de los visitantes más temibles de Segunda desde que en 2010 se diera el último cambio de formato en la competición, para decidir el último billete a Primera a través de las eliminatorias de julio. Es el mismo botín, curiosamente, que el que consiguió Fernando Vázquez el año del ascenso blanquiazul en la 2013-14. Por encima están el Tenerife 2021-22 (37) y el Mallorca 2020-21 (37), el Celta (38) que compartió ascenso con el Dépor de Oltra que firmó el récord de puntuación total en la 2011-12 y, encabezando la lista, la anomalía del curso 2014-15, con cifras históricas para Betis (39) y un Girona (42) que tiene, junto al Valladolid de la 2006-07 (en esta campaña los tres ascensos todavía eran directos) el mejor registro a domicilio desde que la Segunda División está compuesta por 22 equipos (1997-98).

El caso es que al Deportivo todavía le queda una última bala como visitante. En bandeja cuenta con la oportunidad de sellar el ascenso acumulando una medalla más en la extensa hoja de méritos de esta temporada. Porque si gana este domingo en el Nuevo Zorrilla, la máxima categoría será el premio mayor, pero además conseguirá terminar el curso con el segundo mejor registro fuera de casa en los últimos 16 años.