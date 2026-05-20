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Dépor

Bárbara, la racinguista que quiere vivir dos ascensos consecutivos

Sus amigos deportivistas la han convencido para que les acompañe a Valladolid, por lo que espera celebrar un nuevo éxito después de hacerlo con su equipo

Omar Bello
Omar Bello
20/05/2026 05:00
Bárbara, con bufanda rosa, junto a su hermana y su padre en una visita a Riazor para ver a su Racing
Bárbara, con bufanda rosa, junto a su hermana y su padre en una visita a Riazor para ver a su Racing
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Celebrar un ascenso a Primera División es una experiencia que no todos los aficionados al fútbol llegan a experimentar, y para los que sí lo hacen a lo largo de su vida, tampoco se trata de algo habitual. Sin embargo, Bárbara Martínez puede ser la excepción que confirma la regla.

Es una aficionada del Racing de Santander que el pasado fin de semana tuvo la oportunidad de celebrar el regreso de su equipo a la máxima categoría catorce años después, curiosamente gracias a una victoria ante el Valladolid. Se lo pasó tan bien que se ha quedado con ganas de más, y el Dépor le da la oportunidad de vivir un nuevo éxito, aunque sea fruto de la casualidad.

“Tengo amigos en Galicia y justo este fin de semana ya tenía pensado ir a pasar unos días con ellos, y como se da la circunstancia de que ellos van a Valladolid, me he apuntado. Seguro que está genial poder vivir allí el ambiente ese día y que va a ser algo espectacular”, explica.

Sin entrada

Ni Bárbara ni sus amigos deportivistas tienen entrada para acceder al José Zorrilla, pero eso no impedirá que puedan vivir el partido con toda la emoción que merece. “Viajaré el domingo para allá desde Santander y la intención es pasar la noche, esperemos que celebrando el ascenso del Depor”, asegura.

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Eso sí, es consciente de que el Dépor es un equipo cuya rivalidad con el Racing se ha incrementado en los últimos años, y bromea con la posibilidad de que esta experiencia como deportivista le pueda pasar factura. “Si me pongo la camiseta del Dépor y me ven con ella, a lo mejor mis amigos no me dejan volver a entrar en El Sardinero”, dice entre risas.

Bromas aparte, el deseo de Bárbara para este fin de semana está claro. “A pesar de los piques que hay, el Racing y el Dépor son dos equipos  históricos que tienen que estar en Primera. Seguro que la próxima temporada nos volveremos a ver las caras, pero ya en la categoría que merecemos”, afirma.

Familia racinguista

Aunque este fin domingo va a vivir el partido rodeada de deportivistas y con la intención de celebrar un ascenso, Bárbara no puede negar su racinguismo. De hecho, como buena aficionada al fútbol, se trata de un sentimiento que lleva en la sangre y le viene de familia. “Mi padre cumplió esta temporada cincuenta años como socio del Racing, y siempre que podemos nos desplazamos a otras ciudades a animar a nuestro equipo. Es una experiencia que nos encanta compartir”, confirma al respecto.

De hecho, uno de los estadios que ya ha visitado a lo largo de su vida es Riazor, a donde acudió con su padre y también con su hermana, todos racinguistas. Ahora, le tocará seguir de nuevo al Dépor, aunque en esta ocasión, a diferencia de cuando estuvo en Riazor, lo hará como una más de la afición blanquiazul. "Esperamos poder celebrarlo. Eso sí, lo lamentaría por el Valladolid. Estarán contentos allí con esto...", dice irónicamente, teniendo en cuenta que el Valladolid fue precisamente el equipo que cayó derrotado ante el Racing en el ascenso de los cántabros.

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