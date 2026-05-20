Afición blanquiazul en el Dépor-Andorra Quintana

Es inevitable que el foco del partido del próximo domingo se desvíe hacia una posible celebración. El Deportivo lleva ocho temporadas lejos de Primera División y tiene ahora la oportunidad de certificar su regreso. Para asegurar su vuelta, tendrá que vencer al Valladolid en la localidad castellanoleonesa, esa que apunta a teñirse de blanquiazul incluso con deportivistas que viajarán sin disponer de entrada que les permita acceder al Zorrilla.

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Serán muchos los que se planten en Pucela con o sin entrada. Pero otros muchos se quedarán en la ciudad herculina, aunque eso suponga no ver el partido en una pantalla gigante. Tal y como confirmó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en sus propias redes sociales, LaLiga ha denegado la posibilidad de que eso ocurra. Habrá Fan Zone en Riazor, pero no pantalla por la que se pueda seguir el Deportivo-Valladolid en las calles de A Coruña. Y aunque todavía es pronto para saber lo que pasará una vez el colegiado pite el final, es irremediable que en las cabezas de los aficionados ronde ya la idea de celebrar. Y es ahí donde nacen las dudas.

Desde luego, esta es una situación a la que el deportivismo no está acostumbrado. Hace más de 58 años que el conjunto blanquiazul no asciende lejos de su ciudad y ahora, son varios los que no tienen claro cuál es la decisión correcta.

Cruce de opiniones

El club quiere centrarse en el partido, mientras el deportivismo piensa en la hipotética celebración en caso de ascenso: ¿A Coruña o Valladolid? Las opiniones son diversas. Unos tienen claro que lo lógico sería que los jugadores regresasen a la ciudad coruñesa para celebrar con su gente; otros creen que lo mejor para todos es que se queden en Valladolid.

Adrián Cigarrán está en el primer grupo: “Para mí, los jugadores tendrían que hacer la fiesta en A Coruña. Lo ideal sería que volviesen en bus para así dar tiempo a los aficionados que se desplazaron hasta Valladolid a llegar a la celebración”. Para él, la clave es poder festejar todos juntos, sin importar la hora: “Que los buses de los aficionados lleguen media hora o una hora antes para poder celebrar juntos, aunque se haga muy tarde”.

Cabe destacar que el encuentro dará inicio el domingo a las 18.30 horas. Aunque de poco le importa a algunos que al día siguiente sea laboral. Uno no celebra un ascenso a la máxima categoría nacional todos los días. Santiago Paz lo tiene claro: “En caso de ascenso, debería celebrarse en Valladolid con la afición, pero creo que la fiesta grande se tiene que trasladar a Cuatro Caminos ese mismo día, ya que va a haber mayor número de deportivistas en A Coruña que en Valladolid”.

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Lo que todos tienen claro es que lo mejor hubiese sido ascender en Riazor. Pero ninguno quiere riesgos, así que dejar la faena pendiente para la última jornada no es una opción. En el caso de Alejandro Rua, entiende ambas posturas, pero pide que el club comunique la decisión para poder organizarse con tiempo: “Todos hubiésemos preferido ascender en Riazor, pero si se da este domingo, hay que celebrarlo como se merece, dentro de las circunstancias que hay. Creo que cualquiera de las opciones tiene un toque descafeinado. Si tuviese que escoger, creo que lo más lógico sería hacer una pequeña celebración en Valladolid. Lo más importante es que el club tome una decisión y la comunique cuanto antes porque el aficionado necesita saber qué planes hay”.

Aplazar la celebración

Si el Deportivo certifica el ascenso en Valladolid, todavía quedará pendiente una jornada de Liga. Será en Riazor, ante la UD Las Palmas. Y ese encuentro es precisamente el que permite abrir una nueva vía de celebración: aplazar el festejo hasta ese día.

Eloy Mena, que valora el esfuerzo que puede suponer el desplazamiento, prefiere esa opción: “Yo no traería a los futbolistas de vuelta a A Coruña. Aquí va a haber ambiente vengan o no, pero sería hacerle un feo a los que se desplacen”. Por su parte, Carlos Placer concuerda con esa posibilidad: “Se puede celebrar en Valladolid con la gente desplazada y, en función de lo que les apetezca a los jugadores, que vengan a A Coruña o no. Si vuelven, llegarían muy tarde, entonces no vería mal que esa noche lo celebrasen con la gente que haya allá. En ese supuesto, se podría hacer una celebración más organizada en Cuatro Caminos al día siguiente, por ejemplo, a partir de las ocho y media de la tarde, para que pueda ir mucha más gente después del trabajo o de clase. Y luego ya rematar todo con otra gran fiesta en Riazor contra Las Palmas, que sería la celebración con toda la afición y el estadio lleno”.

Lo que sí está claro es que la gente tiene ganas de celebrar el regreso del Deportivo a Primera División. Sea en Valladolid, en A Coruña, antes o después del domingo, la afición blanquiazul apunta a no perderse uno de los días más importantes de los últimos años.

Pero lo primero es lo primero. Todo pasa por ganar sobre el verde al conjunto dirigido por Fran Escribá. Lo que venga después es algo que, con total seguridad, el deportivismo sabrá gestionar siempre y cuando se trate de una fiesta.