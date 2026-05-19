Pucela, un viaje para recordar

La afición blanquiazul no falló en un encuentro decisivo Quintana / Patricia G. Fraga

Después del encuentro del pasado domingo ante el Andorra, el grito unánime de la afición deportivista en Riazor ya hacía presagiar un nuevo desplazamiento masivo del deportivismo. El “nos vamos a Pucela” que retumbó en el estadio no será un brindis al sol. Aunque era un viaje que ya figuraba en la agenda de muchos aficionados desde principio de temporada por cercanía geográfica, la posibilidad de ascender de manera matemática lo convierte en uno de los desplazamientos más deseados de las últimas temporadas.

“Llevamos hablando de este viaje varios meses, ya que es un desplazamiento muy cómodo, y ahora con el ascenso en juego, con mucho más motivo se disfruta”, reconoce David M., que estará en Valladolid con un grupo de amigos. En este caso, fueron previsores. “Reservamos el hotel hace unas 3 semanas, ya que al ver que iba a ser en jornada unificada supusimos que podría ser domingo, y aprovechar el fin de semana. Viajamos varios amigos juntos ya el sábado, para aprovechar y hacer algo de turismo, salir a cenar y tomar algo”, añade.

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Por su parte, Suso Carleos también tiene el viaje cerrado, aunque muchos de sus compañeros de batallas habituales todavía están intentando unirse a la aventura pucelana. “Voy con mi pareja y con dos personas más de mi peña (Deportosin). Decidimos ir hace una semana, al volver de Cádiz. Por suerte, nosotros tenemos entrada, pero hay otros compañeros que están intentado conseguirla como sea para poder acompañarnos”, afirma. En todo caso, su plan está claro. ”Vamos el sabado al mediodia, dormimos en Valladolid y volvemos el domingo despues del partido. Si hay celebración iremos para Coruña y sino para cama”, relata.

Saber si habrá algo que festejar es una de las incógnitas del viaje, pero ciertamente son muchos los que tienen que resolver antes el asunto de la entrada. Es el caso de Paula López. “De momento, no tengo entrada. Si no la consigo, no sé que voy a hacer, aunque supongo que me quedaría en A Coruña para poder celebrarlo aquí con mi gente en el caso de que haya algo que celebrar. En mi caso, el alojamiento no supondría un problema, porque tengo familia que vive en Valladolid y aprovecharía para pasar el fin de semana allí. Eso sí, tenemos que encontrar a alguien que nos lleve, porque nuestra idea es volver el domingo en el bus de la Federación de Peñas, porque volver en coche es un bajón. Después de cuatro horas en coche, a lo mejor se te pasan las ganas de celebrar”, explica.

En todo caso, la decisión de Paula de intentar estar en el partido de Pucela ya estaba tomada. “Hace dos meses, en una previa de un partido del Dépor, alguien comentó que a lo mejor se ascendía en Valladolid, y desde ese momento ya valoré ir. Tengo amigos que dudan si ir o no, porque vivirlo allí sería una pasada pero te perderías la celebración de la gente de la ciudad en la calle. De todas formas, yo tengo claro que prefiero ir y celebrar aquí al llegar. De esa manera, no me perdería ninguna de las dos cosas”, zanja.

Sin entrada

Aunque estar en el José Zorrilla es el deseo de buena parte de los seguidores deportivistas, también hay entre la hinchada algunos que no cuentan con entrada y ya no se plantean la posibilidad de conseguirla, sino que ya planifican su fin de semana contando con que tendrán que ver el partido en A Coruña. “Yo no tengo entrada, así que no podré estar en el estadio en ese partido”, lamenta Patricia Rey, seguidora blanquiazul que a lo largo de su vida ha estado presente en numerosos desplazamientos con el Deportivo. “Además, ya no es solo el problema de la entrada. En mi caso, tampoco tengo alojamiento en Valladolid, y eso es otro inconveniente que hace que descarte la opción de ir”, añade al respecto.

De todas maneras, los aficionados que finalmente se tengan que quedar en A Coruña también podrán vivir el partido en un ambiente de gala, digno de las grandes ocasiones. Con la ciudad cada vez más decorada con banderas y bufandas del Dépor en balcones y ventanas, todo está previsto para una jornada que puede acabar siendo histórica.

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El club blanquiazul organizará una fanzone en la explanada del Palacio de los Deportes para que la jornada del domingo sea lo más amena posible y para que las horas previas al partido, fijado para las 18.30 horas, sean llevaderas.

Al igual que sucedió en las horas previas del encuentro ante el Andorra, habrá numerosas actividades para personas de todas las edades y música en directo, así como diferentes puestos para adquirir comida y bebida. Todo para pasar un día en clave blanquiazul que podría acabar con un final soñado por la afición desde hace años y que ahora podría, por fin, convertirse en realidad.