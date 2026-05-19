Mario Soriano se lleva el premio al gol de la jornada

Mario Soriano, a punto de enganchar su disparo para batir a Owono en el Deportivo-Andorra QUINTANA

LaLiga ha escogido el gol de Mario Soriano frente al Andorra como el mejor tanto de la 40ª jornada de Segunda División. El misil con el que el volante alcalaíno superó a Jesús Owono para igualar la contienda entre los deportivistas y el equipo del principado pirenaico el pasado domingo en Riazor se ha llevado el premio.

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Mario Soriano recibió de Yeremay a unos 30 metros de la portería andorrana, con un toque adelantó lo suficiente el balón para acelerar su carrera y enganchar un derechazo que superó el intento de Efe Akman por llegar al cruce, primero, y la estirada de Owono, después. El tanto, en el minuto 48, culminó el arrollador inicio de segunda parte que protagonizó por el conjunto de Antonio Hidalgo y fue el inicio de la remontada que ha dejado al equipo coruñés a una sola victoria de regresar a Primera División ocho años después de su última estancia.

El gol del madrileño superó esta semana al Asier Villalibre (Racing de Santander) ante el Valladolid en el encuentro que certificó el ascenso del conjunto cántabro, elegido en segunda posición, y al de Enrique Clemente (Las Palmas), que favoreció al Deportivo al significar el empate momentáneo en campo del Almería. La 'medalla de chocolate' fue para Yussif Saidu (Zaragoza) contra el Sporting de Gijón y la quinta posición para el gol de David González (Burgos) en el Nuevo Los Cármenes de Granada.