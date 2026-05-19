Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Mario Soriano se lleva el premio al gol de la jornada

Su misil ante el Andorra, elegido por LaLiga como el mejor tanto de la 40ª fecha de la Segunda División

Lois Novo
Lois Novo
19/05/2026 22:48
Mario Soriano, a punto de enganchar su disparo para batir a Owono en el Deportivo-Andorra
Mario Soriano, a punto de enganchar su disparo para batir a Owono en el Deportivo-Andorra
QUINTANA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

LaLiga ha escogido el gol de Mario Soriano frente al Andorra como el mejor tanto de la 40ª jornada de Segunda División. El misil con el que el volante alcalaíno superó a Jesús Owono para igualar la contienda entre los deportivistas y el equipo del principado pirenaico el pasado domingo en Riazor se ha llevado el premio.

Mario Soriano en el encuentro ante el Valladolid Promesas de la temporada 2021-22

Del primer gol con la blanquiazul al reto definitivo: Mario Soriano busca cerrar el círculo

Más información

Mario Soriano recibió de Yeremay a unos 30 metros de la portería andorrana, con un toque adelantó lo suficiente el balón para acelerar su carrera y enganchar un derechazo que superó el intento de Efe Akman por llegar al cruce, primero, y la estirada de Owono, después. El tanto, en el minuto 48, culminó el arrollador inicio de segunda parte que protagonizó por el conjunto de Antonio Hidalgo y fue el inicio de la remontada que ha dejado al equipo coruñés a una sola victoria de regresar a Primera División ocho años después de su última estancia.

El gol del madrileño superó esta semana al Asier Villalibre (Racing de Santander) ante el Valladolid en el encuentro que certificó el ascenso del conjunto cántabro, elegido en segunda posición, y al de Enrique Clemente (Las Palmas), que favoreció al Deportivo al significar el empate momentáneo en campo del Almería. La 'medalla de chocolate' fue para Yussif Saidu (Zaragoza) contra el Sporting de Gijón y la quinta posición para el gol de David González (Burgos) en el Nuevo Los Cármenes de Granada.

Mario Soriano celebra su gol en el Dépor-Andorra

El Dépor sigue subido a la estrella de Súper Mario

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Mario Soriano, a punto de enganchar su disparo para batir a Owono en el Deportivo-Andorra

Mario Soriano se lleva el premio al gol de la jornada
Lois Novo
Sesión de entrenamiento de este martes del Valladolid

El Valladolid, con cinco bajas y tres jugadores al margen antes de recibir al Dépor
Bea Arrizado
Mario Soriano en el encuentro ante el Valladolid Promesas de la temporada 2021-22

Del primer gol con la blanquiazul al reto definitivo: Mario Soriano busca cerrar el círculo
Bea Arrizado
Charlie Patiño, durante el partido de Segunda contra el Burgos

Charlie Patiño se sincera: "Tengo mucha confianza en llegar algún día a jugar con Inglaterra o España"
Xurxo Gómez