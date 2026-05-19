La Policía Nacional detecta estafas en la venta de entradas para el partido Valladolid-Deportivo

La afición blanquiazul no falló en una cita decisiva Quintana / Patricia G. Fraga

La Policía Nacional ha detectado la comisión de estafas en la venta de entradas entre particulares para el partido de fútbol Valladolid-Deportivo, utilizando las redes sociales.

En todas las denuncias recibidas, diferentes usuarios publicitan en redes sociales y plataformas digitales, la venta de entradas para el encuentro entre Valladolid-Deportivo. Cuando alguna persona se interesa en la compra de esas entradas, la instan a mantener una conversación mediante la aplicación Whatsapp, y posteriormente a realizar el pago utilizando Bizum.

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Una vez realizado el pago, cortan cualquier tipo de comunicación y bloquean al comprador en todas las aplicaciones, y por supuesto, no se produce ningún envío de entradas. Los estafadores suelen utilizar de reclamo productos con una gran demanda a unos precios asequibles, como en este caso las entradas para el referido partido.

Desde la Policía Nacional, se recuerda que la compra de entradas para eventos deportivos y todo tipo de espectáculos, debe realizarse a través de los canales oficiales. Dentro de estos, existen plataformas seguras de pago que garantizan la compra.